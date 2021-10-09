У Німеччині розслідують випадки "Гаванського синдрому" у посольстві США

Берлінська поліція розслідує кілька випадків появи у співробітників посольства США в Німеччині симптомів загадкового «гаванського синдрому», від якого вже постраждало близько 200 американських дипломатів, співробітників спецслужб і членів з сімей по всьому світу.

«Гаванський синдром» призводить до мігрені, нудоти, провалів в пам'яті і запаморочення. Вперше про загадковий синдром стало відомо в 2016 році, коли десятки співробітників посольства США в Гавані поскаржилися на однакові симптоми.

У коментарі німецькому виданню Der Spiegel представники поліції Берліна заявили, що слідство щодо «імовірного нападу із застосуванням інфразвукової зброї на співробітників посольства США» ведеться з серпня, проте відмовилися надати додаткову інформацію.

Посольство США в Берліні поки не коментував заяву поліцейських.

Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю президент США Джо Байден підписав законодавство, яке передбачає допомогу жертвам так званого "Гаванського синдрому".

"Державні службовці, співробітники розвідки, дипломати, та військові в цілому світі постраждали через аномальні випадки, які стосуються здоров'я. Деякі страждають від важких травм мозку, які негативно вплинули на їх кар'єру на службі нашій країні. Відповідь на ці події є провідним пріоритетом моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати постраждалим першокласну медицину та встановити суть цих інцидентів, включно із визначенням причин та відповідальних. Захист американців та усіх тих, хто служить нашій країні це наш перший обов'язок, і ми зробимо все можливе, щоб захистити наших службовців та їх родини", - йдеться у заяві розміщеній на сайті Білого дому.

У липні влада Австрії спільно з американською владою почали розслідування випадків появи «гаванського синдрому» у співробітників посольства США у Відні.

Вільям Бернс, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ), заявив в липні, що від «гаванського синдрому» постраждали близько 100 співробітників ЦРУ і членів їх сімей.

Бернс зазначив, що робоча група Національної академії наук США в грудні прийшла до висновку про те, що ймовірною причиною появи дивних симптомів може бути використання променів «спрямованої енергії». Бернс заявив про «велику вірогідність» того, що «Гаванський синдром» - результат навмисних дій Росії.

У Москві заперечують свою причетність до цих інцидентів.

Підтримувана урядом США версія, що "Гаванський синдром" викликаний енергетичною зброєю неодноразово ставилась під сумнів. Американське видання Buzzfeed у вересні повідомило, що отриманий ним розсекречений документ Держдепу від 2018-го року відкинув теорію, що неврологічні травми у дипломатів викликані мікрохвильовою зброєю.

"Той же науковий аналіз назвав “дуже малоімовірним”, що мікрохвилі, або промені ультразвуку - які американські офіційні особи нін широко використовують для пояснення травм - брали участь в інцидентах. І хоча доповідь не дає твердого висновку, щодо причин самих травм, вона встановила, що "психогенні" наслідки масової психології могли зіграти роль", - писало видання.

Як пише видання The Washington Post, з часу появи 5 років тому дана недуга поставила вчених у глухий кут, а урядовці описують можливі випадки як "аномальні випадки, які стосуються здоров'я”.

У статті використано матеріали The Washington Post, Reuters.

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