Байден підписав законодавство про допомогу жертвам "Гаванського синдрому"

Президент США Джо Байден підписав законодавство, яке передбачає допомогу жертвам так званого "Гаванського синдрому".

"Державні службовці, співробітники розвідки, дипломати, та військові в цілому світі постраждали через аномальні випадки, які стосуються здоров'я. Деякі страждають від важких травм мозку, які негативно вплинули на їх кар'єру на службі нашій країні. Відповідь на ці події є провідним пріоритетом моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати постраждалим першокласну медицину та встановити суть цих інцидентів, включно із визначенням причин та відповідальних. Захист американців та усіх тих, хто служить нашій країні це наш перший обов'язок, і ми зробимо все можливе, щоб захистити наших службовців та їх родини", - йдеться у заяві розміщеній на сайті Білого дому.

Як відзначає сайт авторки законопроекту сенаторки-республіканки Сьюзан Коллінс, "Гаванський синдром" позначає недугу, яку було вперше зафіксовано у понад 40 співробітників посольства США у Гавані, Куба у 2016-му році.

"З того часу, ще десятки американських дипломатів, співробітників розвідки у інших місцях страждали від симптомів "які відповідають ефектам спрямованої, імпульсної енергії, яка передається на високих частотах”, за словами директора ЦРУ Вільяма Бернса. Повідомлення ЗМІ вказують, що деякі з цих випадків мали місце на території США", - відзначає сайт політикині.

Як повідомляє видання The Washington Post, у грудні наукова панель організована Національними академіями наук, інженерної справи та медицини США дійшла висновку, що "спрямована, імпульсна, радіочастотна енергія” могла бути відповідальною за інциденти.

"Чинні та колишні співробітники розвідки все більше вказували на Росію, яка скоїла чимало нахабних нападів на противників та дипломатів за кордоном. Проте жодні докази винуватості Москви не публікувались, а Росія вікдинула причетність до інцидентів", - писало видання.

Підтримувана урядом США версія, що "Гаванський синдром" викликаний енергетичною зброєю неодноразово ставилась під сумнів. Американське видання Buzzfeed у вересні повідомило, що отриманий ним розсекречений документ Держдепу від 2018-го року відкинув теорію, що неврологічні травми у дипломатів викликані мікрохвильовою зброєю.

"Той же науковий аналіз назвав “дуже малоімовірним”, що мікрохвилі, або промені ультразвуку - які американські офіційні особи нін широко використовують для пояснення травм - брали участь в інцидентах. І хоча доповідь не дає твердого висновку, щодо причин самих травм, вона встановила, що "психогенні" наслідки масової психології могли зіграти роль", - писало видання.

Раніше видання The New York Times повідомило, що адміністрацію США було повідомлено, що експерти, які досліджують "Гаванський синдром" поки не знайшли доказів на підтримку провідної гіпотези про те, що російські агенти використовують мікрохвильові атаки.

У 2019-му році британське видання The Guardian повідомило, посилаючись на дослідження канадських вчених здійснений на замовлення уряду країни, що "Гаванський синдром" міг бути викликаний пестицидами. Країни карибського басейну у 2016-2018 роках, коли дипломатам на Кубі стало зле, посилили використання пестицидів через лихоманку Зіка.

У статті використано матеріали Buzzfeed, The Washington Post, The New York Times, The Guardian.

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