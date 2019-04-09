Поблизу Вашингтона планувався теракт із використанням вантажівки за прикладом кривавої атаки у Ніцці - правоохоронці

Мешканець штату Меріленд заарештований правоохоронними органами США за підозрою у плануванні терористичної атаки. За словами поліції, чоловік планував за допомогою вантажівки збити пішоходів.

Обвинувачення стверджує, що підозрюваний планував скерувати викрадену вантажівку у пішоходів і шукав їх найбільше скупчення, коли його було затримано

Федеральні прокурори планують звернутися до судді з проханням не відпускати під заставу 28-річного Ронделла Генрі і вважають, що він становить загрозу громадськості та може спробувати втекти.

За словами звинувачення, Генрі минулого місяця вкрав вантажівку і вивчав околиці Вашингтона для проведення терористичної атаки. Обвинувачення стверджує, що підозрюваний планував скерувати викрадену вантажівку у пішоходів і шукав їх найбільше скупчення. Повідомляється, що дії затриманого видаються спонтанними, а сам він радикалізувався, переглядаючи онлайн відео дій терористів із угрупування "Ісламська держава".

Як видається, про план підозрюваного скоїти теракт правоохоронці дізнались лише після його затримання.

Після того, як підозрюваний не знайшов бажаного скупчення людей, він відправився до міжнародного аеропорту Даллеса поблизу Вашингтона, де не зміг пройти повз охорону. Після цього він спрямував викрадену вантіжвку до популярної серед туристів Національної гавані у передмісті Вашингтона з численними магазинами, ресторанами, розважальними майданчиками та ін.

Як відзначає американське видання USA Today з посиланням на судові документи, там підозрюваний чекав, доки збереться достатній, на його думку, натовп. Зрештою він вдерся до одного із човнів, пришвартованих на причалі Національної гавані, щоб, переночувавши, повернутись до задуманого зранку. Між тим поліція знайшла викрадене авто і чекала підозрюваного біля нього.

Як стверджується, він сказав поліції: «Я просто збирався продовжувати їхати, їхати і хати. Я не збирався зупинятися».

За словами сторони звинувачення, Генрі надихався терактом у Ніцці, в результаті якого загинули 86 осіб. Тоді зловмисник скерував вантажівку у перехожих на популярному променаді.

Якщо особа не вихваляється в Інтернет, що вона планує щось зробити, іншими словами, не приваблює до себе увагу... Ніщо не попереджає владу про те, що існує загроза

Сторона звинувачення стверджує, що підозрюваний відчуває «ненависть до тих, хто не сповідує іслам». Поки що Генрі звинувачується в перевезенні вкраденого автомобіля між штатами. Невідомо, чи будуть йому пред'явлені додаткові звинувачення.

У коментарі, наведеному USA Today, американський експерт із безпеки Браян Дженкінс відзначив, що, як видається, через спотанність та обособленність дій підозрюваного правоохоронці не могли наперед дізнатись про його плани.

"Якщо особа не вихваляється в Інтернет, що вона планує щось зробити, іншими словами, не приваблює до себе увагу, немає індикаторів (небезпеки - прим. ГА). Ніщо не попереджає владу про те, що існує загроза", - наводить слова Дженкінса USA Today.

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