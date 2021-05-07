Франція - за, а Німеччина - проти підтриманої США ідеї скасувати патенти вакцин від коронавірусу

Німеччина - країна з потужною фармацевтичною галуззю опинилася на протилежній стороні від багатьох інших держав, зокрема США, у дискусіях щодо можливого призупинення дії патентних прав на виробництво вакцин від коронавірусу.

Обговорення цієї теми очікують на дводенній зустрічі керівників країн Європейського Союзу, що розпочинається у п’ятницю 7 травня у Португалії.

ЄС є провідним виробником і найбільшим експортером вакцин від коронавірусу, а розроблена німецькою компанією BioNTech вакцина фірми Pfizer є однією з найбільш використовуваних у світі.

Захист інтелектуальної власності є джерелом новаторства...

За скасування патентних прав висловився президент Франції Еммануель Макрон, а також уряд Іспанії.

Міжнародні дискусії щодо цього питання набули ваги після зміни позиції Сполучених Штатів.

Адміністрація президента Дональда Трампа виступали проти пропозицій обмежити фармацевтичні компанії у правах на володіння розробками вакцин, але президент Джо Байден нещодавно підтримав думку, що скасування патентного захисту може збільшити обсяги виробництва тих вакцин у світі.

Противники ідеї, зокрема розробники лікарських засобів стверджують, що такий крок не приведе до автоматичного пришвидшення вакцинації у світі.

Уряд Німеччини заявив, що є кращі способи збільшити доступ до вакцин зокрема у бідних країнах замість відмови від захисту результатів праці розробників.

«Захист інтелектуальної власності є джерелом новаторства і він має виконувати таку роль надалі», - заявила речниця уряду в Берліні.

Німецький міністр охорони здоров’я Єнс Шпан заявив у п’ятницю, що «головною проблемою є не патентний захист, а виробничі потужності».

«Я був би задоволений, якби Сполучені Штати виявили таку ж готовність експортувати вакцини, як це робимо ми в Німеччині», - зауважив Шпан, натякаючи на те, що американський уряд обмежує постачає вакцин від коронавірусу в інші країни, назвавши пріоритетом вакцинацію своїх громадян.

За підтримки США дискусії щодо патентного захисту розробок вакцин будуть відбуватися в межах Світової організації торгівлі (СОТ) і передбачають, що вони триватимуть кілька місяців.

Раніше СОТ заявила, що з приблизно 700 мільйонів доз вакцин від коронавірусу використаних у світі лише 0,2% припали на країни з низьким рівнем доходів.

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