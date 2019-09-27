Джуліані показав SMS Курта Волкера. Каже, що Держдеп просив його зв’язатись з офісом Зеленського

Адвокат Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані у своєму твіттері опублікував SMS-повідомлення, яке 19 липня йому нібито відправив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. “Пане мере, мені дійсно сподобався сніданок сьогодні вранці. Як ми говорили, зв’язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського. Пропоную запланувати спільний дзвінок в понеділок”, - йдеться в SMS. Нагадаємо, Андрій Єрмак - помічник Зеленського з питань міжнародної політики.

Джуліані прокоментував SMS так: “Чому цей текст і дата роблять чутки так званого викривача даремними і неправдивими? Якщо ви знайдете хоча б одну причину, я можу порекомендувати вас в юридичну школу. Два - і це юридичний журнал”. І після цього додав: “Натякну: звірте дату зі скаргою, і це скаже вам, що скарга на чутках не є надійною”.

Втім, незрозуміло, яку саме невідповідність має на увазі Джуліані. В скарзі викривача прізвище Єрмака згадується один раз: в ній ідеться, що Джуліані бачився з ним особисто в Мадриді 2 серпня. Втім, у SMS Волкер говорить не про зустріч, а про телефонний дзвінок.

Це не єдине SMS Курта Волкера, яке оприлюднив Руді Джуліані. Напередодні в ефірі FOX News він зачитав й інші повідомлення, в яких ідеться про те, що Волкер нібито допомагав йому організувати зустріч з Єрмаком. “Гляньте, вони всі наді мною. Вони просили мене це зробити, і я був радий. Я допоміг своїй країні отримати ці зв’язки в хорошій формі”, - сказав Джуліані.

На це відреагувала кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс. Вона написала: “Ми знаємо, що Руді Джуліані не зовсім чесний, але якщо ці гігантські тексти на iPad справжні, то це додаткові докази, що нам потрібно дослідити роль Державного департаменту в цьому безладі”.

У втручанні в справу Держдеп звинуватив також сенатор-демократ Боб Менендез.

“Скарга викривача підтвердила, що чиновники Держдепу були на зв’язку та інформували, коли президент Трамп примушував іноземного лідера розслідувати своїх внутрішніх політичних опонентів. Держсекретар Помпео заборгував відповіді американському народу”.

Однак згодом у спілкуванні з журналістами Майк Помпео сказав, що Державний депртамент поводився належним чином. “Наскільки мені відомо, і з того, що я бачив досі, кожна з дій посадових осіб Держдепу цілком доречна і відповідає цілі, яку ми мали”.

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