"Вигадки демократів" – Трамп прокоментував скандал навколо розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників Демократичної партії США в тому, що вони "вигадують історії", бо знають, що "програють вибори".

"Це Адам Шифф та його команда вигадують історії, - сказав президент США Дональд Трамп спілкуючись із пресою на летовищі біля президентського літака. – Вони програють вибори і знають про це".

Він також назвав дії демократів "ганебними". "Те, що вони, демократи, роблять, це ганьба для країни і цього не можна допустити. Має бути шлях, щоб зупинити це", - наголосив Трамп.

Адам Шифф очолює Комітет розвідки Палати представників США, де сьогодні відбулись слухання за участі в.о. голови американської національної розвідки Джозефа Магуайра стосовно скарги представника американської розвідки, поданої в рамках програми, що передбачає захист викривачів корупції. У скарзі йдеться про можливий тиск президента Трампа та його адміністрації на керівництво в Україні буцімто з метою отримати переваги у внутрішньополітичній боротьбі у США.

У своєму виступі перед конгресменами США в четвер Магуайр підтвердив, що автор скарги виконав всі необхідні умови для подання такого виду інформації, що забезпечує її захист, передбачений для скарг викривачів корупції. Магуайр наголосив, що скарга "заслуговує на довіру" і є "важливою", хоча і зазначив, що слідство стосовно справедливості суті скарги не було проведено.

Центральним елементом скарги стала розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня. Демократи заявляють, що виклад розмови підтверджує їх підозру, що президент використовував міжнародну політику у власних внутрішньополітичних цілях. Президент Трамп відкинув звинувачення у тому, що були порушення. Декілька республіканців підтримали президента, заявивши, що стенограма не свідчить про жодні порушення.

Виступаючи перед пресою в середу, голова Комітету з розвідки Палати Представників Конгресу США Адам Шифф,який часто критикує президента, порівняв заяви Трампа в розмові з Зеленським, виклад якої було оприлюднено Білим домом, з методами мафії:

"Президент України згадав, що його країна потребує військової підтримки. І одразу після цього президент США сказав, що він хоче попросити про послугу. І він не відступав від цієї теми. Був лише один меседж, який президент України отримав із цього дзвінка, і він звучав так: це те, що мені треба. Я знаю, що треба вам. Як будь-якому мафіозному босу, президенту не треба було казати: гарна у вас країна, і буде сумно, якщо із нею щось трапиться. Це було зрозуміло із розмови".

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