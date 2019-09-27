Джуліані каже, що надасть докази втручання України у вибори США у 2016 році

Адвокат Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив, що має свідчення, документи та відеодокази того, що Україна втручалась у вибори 2016 року в США, і натякнув, що скоро він ці докази оприлюднить. Про це він написав у своєму твіттері.

“Урок для тих, у кого є чесність. Ніколи, як безпорадний Шифф [Адам Шифф - голова комітету розвідки Палати Представників, - ред.] не пред'являйте звинувачень, базуючись чисто на чутках. Я цього не робив, коли висунули звинувачення в незаконному впливі України на вибори 2016 року. Я отримав прямих свідків, відеозаписи та компроментуючі документи на підтвердження цього. Дивіться і чекайте!” - написав Джуліані.

Раніше він неодноразово стверджував, що Україна намагалась вплинути на американські вибори на користь Гілларі Клінтон. У співпраці з Демократичною партією він зокрема звинувачував тодішнього депутата Верховної Ради Сергія Лещенка. Сам Лещенко у твіттері відписав Джуліані так:

“З нетерпінням чекаю, щоб побачити цих свідків. Сподіваюсь, це не фальшиве рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке ви багато разів згадували як доказ вашої змови. І ви ніколи не вибачалися з тих пір, як це рішення було скасовано Апеляційним судом Києва”.

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