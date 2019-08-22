Помічник Зеленського зустрівся з юристом Трампа Джуліані

Юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що спілкувався телефоном та особисто під час зустрічі в Мадриді з Андрієм Єрмаком, помічником українського президента Зеленського. Першим про це повідомило видання The New York Times. Єрмак також підтвердив пресі факт такої зустрічі.

Джуліані намагається спонукати українську сторону прискорити розслідування того, чи Україна вживала кроків, щоб зашкодити обранню Трампа на посаду президента в 2016 році а також чи вживав невідповідних кроків Джо Байден на посаді віце-президента США, щоб допомогти газовій компанії його сина в Україні. Джуліані заявив, що діяв як приватний громадянин і повідомив про свої дії Державний департамент США.

У травні Джуліані провів низку зустрічей з українськими політиками. Зокрема з колишнім дипломатом України у США Андрієм Теліженком, який раніше заявляв, що Посольство України у США співпрацювало з американською Демократичною партією над збором інформації, що могла б зашкодити голові передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту. Докази цих заяв не було отримано, зазначають ЗМІ. Джуліані також тісно спілкувався з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

Джуліані планував поїздку до Києва у травні, проте скасував свої плани, пояснивши, що дізнався "про ворогів Трампа у команді Зеленського".

Президент Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом восени. Відповідаючи на питання преси на початку місяця, Трамп підтвердив, що Зеленського вже запросили відвідати Білий Дім, а зустріч президента США з президентом України може відбутись вже незабаром. Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, за повідомлення ЗМІ, заявив про підготовку офіційного візиту президента України до США.

Дивіться також: ​Дональд Трамп висловився за повернення Росії до G7. Відео