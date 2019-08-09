Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп заявив, що Зеленського вже запрошено до Білого Дому. "Він дуже раціональна людина"

Володимир Зеленський. Фото періоду виборчої кампанії

Показати коментарі

Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення відвідати Білий Дім, а зустріч президента США з президентом України може відбутись вже незабаром. Про це президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, відповідаючи на питання ЗМІ.

Також президент США назвав Володимира Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що президент України домовиться з Путіним.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - відзначив Трамп.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, за повідомлення ЗМІ, заявив про підготовку офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Дивіться також: Деталі відставки посла США в Росії Гантсмана

Деталі відставки посла США в Росії Гантсмана. Відео
Embed
Деталі відставки посла США в Росії Гантсмана. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:47 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео
Embed
Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00

Канадські канікули хлопчика із зони АТО. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG