Трамп заявив, що Зеленського вже запрошено до Білого Дому. "Він дуже раціональна людина"

Президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення відвідати Білий Дім, а зустріч президента США з президентом України може відбутись вже незабаром. Про це президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, відповідаючи на питання ЗМІ.

Також президент США назвав Володимира Зеленського "дуже раціональною людиною", і висловив думку, що президент України домовиться з Путіним.

"Я думаю, що він домовиться з президентом Путіним, і його буде запрошено до Білого дому. Ми з нетерпінням очікуємо на зустріч із ним. Його вже запросили до Білого дому, і він хоче приїхати. Я думаю, що він приїде. Він дуже раціональна людина, він хоче миру в Україні. І думаю, що він приїде дуже скоро", - відзначив Трамп.

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, за повідомлення ЗМІ, заявив про підготовку офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

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