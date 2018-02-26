Росія налаштовує американців проти ГМО, щоб "розколоти суспільство" - дослідження Iowa State University

Зусилля проти ГМО є частиною намагань Росії сприяти власному сільськогосподарському сектору, який за обсягами поступається лише енергетичному

Росія фінансує онлайн статті, які ставлять під сумнів безпеку генетично модифікованих рослин та біотехнологій з метою завдати шкоди сільському господарству США та розколоти суспільну думку. Такого висновку дійшли дослідники Університету штату Айова, повідомляє видання The Hill.

Дослідники заявили, що якщо Москві вдасться налаштувати американську громадськість проти генетично модифікованих організмів , це може зашкодити американській сількогосподарській галузі, яка у значній мірі покладається на ГМО. Університетські дослідники дійшли висновку, що у англомовних російських державних ЗМІ RT та Sputnik більше статей про ГМО ніж у кількох найпопулярніших американських ЗМІ - Breitbart News, Huffington Post, Fox News, CNN та MSNBC — разом узятих.

Статті проти ГМО прагнуть розколоти американське суспільство так само, як російська інформаційна кампанія напередодні виборів президента США

На два російських ЗМІ припадає понад 50% усіх статей про ГМО із загальної кількості статей у досліджуваних ЗМІ. При цьому ГМО висвітлювались у англомовних російських державних ЗМІ здебільшого негативно.

Дослідники заявили, що зусилля проти ГМО є частиною намагань Росії сприяти власному сільськогосподарському сектору, який за обсягами поступається лише енергетичному. Вони також твердять, статті проти ГМО прагнуть розколоти американське суспільство так само, як російська інформаційна кампанія напередодні виборів президента США 2016-го року.

Як відзначає видання The Hill, Росія заборонила вирощування ГМО культур у 2016-му році.

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