Лише 36% американців вірять, що ім'я нового президента США стане відомим у ніч виборів - опитування

Лише 36% американців очікують, що дізнаються ім'я переможця президентських виборів у США в ніч після голосування. Про це свідчать результати опитування видань Axios-Ipsos, яке оприлюднили у вівторок, 1 вересня.

Опитування також продемонструвало такі очікування американців:

24% респондентів очікують результатів виборів через день або два дні після виборів;

14% вважають, що ім'я президента стане відомим через тиждень після виборів;

13% опитаних сказали, що очікують на результати виборів "через кілька тижнів" після дня голосування;

Ще 12% американців сказали, що результати виборів стануть відомі за місяць або більше.

Традиційно у США результати виборів стають відомими дуже швидко, зазвичай наприкінці дня голосування або вночі. Цього року, у зв'язку з пандемією, значна кількість людей голосуватиме поштою, тож підрахунок голосів може затриматись. Недоліки роботи пошти США стали об'єтом прискіпливої уваги критиків Трампа, деякі з яких звинуватили президента США у спробах зашкодити голосуванню поштою.

Президент Дональд Трамп раніше не відповів на питання, чи готовий він визнати будь-який результат виборів президента США, що пройдуть 3 листопада. Натомість він неодноразово заявляв, що голосування поштою може призвести до фільсифікацій на виборах. Колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон закликала Джо Байдена "за жодних умов" не визнавати поразку на виборах. На її думку, оголоошення результатів виборів затягнеться.

"Я вірю, що зрештою він переможе, якщо він нічим ні у чому не поступатиметься, і якщо ми будемо настільки ж сфокусованими та невтомними, як інша сторона", - наводять слова Клінтон NBC News.

На питання, чи визнає президент результати виборів, в інтерв'ю телеканалу Fox News Дональд Трамп сказав: “Я маю побачити. Я не скажу вам “так”, і я не скажу вам “ні”.

Опитування Axios-Ipsos проводилось з 28 по 31 серпня, у ньому взяли участь 1100 респондентів. Статистична похибка складає 3,3%.

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