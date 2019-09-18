Екс-посол США пояснив, що означатиме "український слід" у наїзді авто на Гонтареву у Лондоні

У разі, якщо наїзд авто на Гонтареву у Лондоні було організовано "українською особою" це стало би порушенням суверенітету Великої Британії. Про це у Twitter заявив екс-посол США у Казахстані, експерт аналітичної компанії Rand Вільям Кортні.

"Якщо наїзд авто у Лондоні з подальшим зникненням водія було організовано українською особою, такою як Коломойський, це було би порушенням суверенітету Великої Британії", - відзначив Корнтрі у Twitter.

Останні події навколо Гонтаревої загалом не лишились непоміченими західними оглядачами. Так на думку Євгена Воробйова, політичного аналітика, який раніше працював у дослідницькому центрі PISM у Лондоні, безкарність у справі підпалу будинку екс-голови НБУ Гонтаревої матиме величезний вплив на незалежність НБУ та темпи відповідних реформ.

Як відомо, будинок екс-голови НУБ під Києвом спалили у ніч на 17 вересня. Подія викликала бурхливу реакцію в Україні, адже наклалася на конфлікт Гонаревої із бізнесменом Ігорем Коломойським, якого пов'язують із президентом України Володимиром Зеленським. Раніше у квартирі Гонаревої у Києві - проведено обшуки, а машину її невістки-тезки спалили. На саму Гонтареву у Лондоні наїхала машина, завдавши жінці травм.

Гонтарева заявила виданню LB.ua, що "не має сумнівів" у тому, що підпали пов'язані з Коломойським.

Гонтарева зараз проживає у Великій Британії. Вона раніше звинувачувала Коломойського у погрозах викраденням. Сам Коломойський це заперечив. Як повідомляє видання Lb.ua, Ігор Коломойський має намір судитись із екс-головою Нацбанку Гонтаревою, щоб захистити свою честь та гідність.

Відомий американський коментатор, експерт з питань України Андерс Аслунд закликав президента України публічно засудити Ігоря Коломойського "за публічні погрози на адресу екс-голови НБУ Гонтаревої".

На думку експерта, це дозволить Зеленському "відновити довіру до його реформ". "У протилежному випадку він нашкодить сам собі. Вибір очевидний і часу мало", - підкреслив Аслунд.

На тлі подій із Гонтаревою, відомий коментатор з питань України Тарас Кузьо також згадує Коломойського та президента України. Кузьо загалом не приховує негативного ставлення до президента Зеленського, і раніше називав Коломойського "ментором" президента України.

"Гонтарева потрапляє до лікарні після наїзду у Лондоі, Коломойський зустрічається із Зеленським, проводиться обшук у головному офісі "Приватбанку", рейд на будинок Гонатервою у Київі, а потім - підпал. Якщо ви не бачите у цьому довгий ланцюжок подій, ви сліпі, або наївні", - пише Кузьо.

У вівторок президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Підпал також розслідує Міністерство внутрішніх справ.

"Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі", - заявив у Twitter голова МВС Арсен Аваков.

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