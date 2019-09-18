Екс-посол США пояснив, що означатиме "український слід" у наїзді авто на Гонтареву у Лондоні

У разі, якщо наїзд авто на Гонтареву у Лондоні було організовано "українською особою" це стало би порушенням суверенітету Великої Британії. Про це у Twitter заявив екс-посол США у Казахстані, експерт аналітичної компанії Rand Вільям Кортні.
"Якщо наїзд авто у Лондоні з подальшим зникненням водія було організовано українською особою, такою як Коломойський, це було би порушенням суверенітету Великої Британії", - відзначив Корнтрі у Twitter.
Останні події навколо Гонтаревої загалом не лишились непоміченими західними оглядачами. Так на думку Євгена Воробйова, політичного аналітика, який раніше працював у дослідницькому центрі PISM у Лондоні, безкарність у справі підпалу будинку екс-голови НБУ Гонтаревої матиме величезний вплив на незалежність НБУ та темпи відповідних реформ.
Як відомо, будинок екс-голови НУБ під Києвом спалили у ніч на 17 вересня. Подія викликала бурхливу реакцію в Україні, адже наклалася на конфлікт Гонаревої із бізнесменом Ігорем Коломойським, якого пов'язують із президентом України Володимиром Зеленським. Раніше у квартирі Гонаревої у Києві - проведено обшуки, а машину її невістки-тезки спалили. На саму Гонтареву у Лондоні наїхала машина, завдавши жінці травм.
Гонтарева заявила виданню LB.ua, що "не має сумнівів" у тому, що підпали пов'язані з Коломойським.
Гонтарева зараз проживає у Великій Британії. Вона раніше звинувачувала Коломойського у погрозах викраденням. Сам Коломойський це заперечив. Як повідомляє видання Lb.ua, Ігор Коломойський має намір судитись із екс-головою Нацбанку Гонтаревою, щоб захистити свою честь та гідність.
Відомий американський коментатор, експерт з питань України Андерс Аслунд закликав президента України публічно засудити Ігоря Коломойського "за публічні погрози на адресу екс-голови НБУ Гонтаревої".
На думку експерта, це дозволить Зеленському "відновити довіру до його реформ". "У протилежному випадку він нашкодить сам собі. Вибір очевидний і часу мало", - підкреслив Аслунд.
Підпал також розслідує Міністерство внутрішніх справ.
"Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі", - заявив у Twitter голова МВС Арсен Аваков.
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