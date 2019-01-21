В Європі Google оштрафували на 56 мільйонів доларів за рекламу

CNIL, французька комісія, що моніторить випадки зловживання конфіденційністю даних, оприлюднила в понеділок заяву, у якій повідомила, що накладає штраф на суму більше 50 мільйонів євро на технологічну компанію Google в зв’язку з «нестачею прозорості, незадовільною інформацією та нестачею дійсної згоди для персоналізації реклами». Про це повідомляє ABC News та європейські видання.

Розслідування скарг, поданих проти Google минулого року, показало, що користувачі були «недостатньо поінформовані» про політику компанії щодо згоди а використання даних, заявила CNIL.

Це найбільший штраф, який буде виданий згідно з новим Загальним регламентом Європейського Союзу про захист даних або GDPR, який набув чинності в травні. Компанії, які порушують законодавство, можуть бути оштрафовані до 20 мільйонів євро або 4 відсотків свого річного обороту, інформує ABC News.

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