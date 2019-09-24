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Європейський суд дозволив Google дотримуватися “права на забуття” лише в Євросоюзі

FILE - In this April 17, 2007 file photo, exhibitors work on laptop computers in front of an illuminated sign of the Google logo at the industrial fair Hannover Messe in Hanover, Germany.

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Найвищий суд Європейського Союзу постановив, що компанія Google не зобов’язана виконувати в усьому світі європейський закон, який дає право позивачам вимагати, щоб пошукова система не видавала певну особисту інформацію.

Це рішення суду, що працює у Люксембурзі, і де представлені судді від кожної з 28-ми країн - членів ЄС, називають випробуванням можливостей Євросоюзу поширювати дію власних законів на глобальному рівні.

Рішення також має наслідки у справах пов'язаних із принципами свободи слова та права доступу до інформації.

Ми доклали великих зусиль, щоб втілювати право на забуття у Європі, і щоб забезпечити розумну рівновагу між правами людей на доступ до інформації та правами на приватність.
Google

“Право на забуття” згідно із законом Європейського Союзу гарантує можливість вилучення посилань на дані в інтернеті, які можуть бути неправдивими, застарілими, або завдавати комусь шкоди.

Суд ЄС виніс рішення у вівторок 24 вересня після кількарічної судової боротьби компанії Google зі спеціальною державною комісією у Франції CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), що відає питаннями захисту даних.

2016 року CNIL оштрафувала Google на 100 тисяч євро за відмову вилучити зі своїх пошукових систем в усіх країнах світу посилання на певну інформацію відповідно до закону про “право на забуття”.

Google оскаржив цей штраф у вищі судові органи уряду Франції, які потім звернулися до Європейського Суду за роз’ясненнями щодо дії закону на міжнародному рівні.

У судовій постанові підкреслено, що “закони ЄС вимагають від операторів пошукових систем здійснювати таке вилучення зі своїх версій в усіх країнах - членах (ЄС)”, але там вказано, що ці європейські закони не вимагають відповідних дій у країнах, що не входять до Євросоюзу.

“З 2014 року ми доклали великих зусиль, щоб втілювати право на забуття у Європі, і щоб забезпечити розумну рівновагу між правами людей на доступ до інформації та правами на приватність. Ми задоволені, що суд погодився з нашими доводами”, - сказано у заяві Google у зв'язку із судовим рішенням.

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