Google заплатить у Франції мільярд у суперечці щодо податків

Google погодилася заплатити французькій державі майже €1 млрд. ($1,10 млрд.) після близько чотирьох років розслідувань і судового розгляду звинувачень, що компанія не повністю сплачувала податки, зокрема не декларуючи усю свою діяльність на французькому ринку.

"Ми поклали край диспутам, пов'язаним з питаннями податків, які тривали у Франції кілька років... Ці домовленості включають сплату 500 мільйонів євро, як оголошено сьогодні французьким судом, а також 465 мільйонів додаткових податків, які ми погодилися заплатити”, - заявила компанія у четвер.

Вони беруть усі ті гроші. Треба, щоб це робили ми.

Франція разом з іншими країнами Європи докладають зусиль до того, що вони називають намаганням змусити технологічні компанії - велетні на зразок Google, Facebook, Apple, Amazon тощо платити справедливі податки в країнах, де вони мають користувачів, на яких заробляють гроші.

Тим часом регулюючі органи Європейського Союзу вживають заходів проти згаданих та інших транснаціональних компаній, звинувачуючи їх у зловживанні монопольним становищем.

Упродовж останніх років ЄС наклав принаймні три штрафи на Google, загальна сума яких перевищує $9 мільярдів.

Більшість тих транснаціональних компаній засновані у Сполучених Штатах, і президент Дональд Трамп у нещодавніх інтерв’ю висловлював незадоволення діями європейців, але при цьому він припускав, що американський уряд повинен діяти так само.

"Вони беруть усі ті гроші. Треба, щоб це робили ми. Це ж наші компанії. Тобто вони нападають на наші компанії. Але нам треба діяти так, як діють вони”, - сказав президент Трамп в інтерв’ю каналу CNBC у червні.

Агентство Reuters, посилаючись на джерела в уряді США, повідомляло улітку, що американський уряд готується розслідувати припущення, що Amazon.com, Apple, Facebook та Google зловживають своїми панівними можливостями на ринку.

Дивіться також: Що таке “Операція Вівсянка” і що буде, якщо «Брекзит» станеться без угоди з ЄС? ​