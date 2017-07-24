Чи розслідує Мін'юст США втручання України у вибори на боці Клінтон? - голова Сенатського комітету з правосуддя вимагає відповіді

Голова Сенатського комітету з питань правосуддя, республіканець Чак Ґресслі (Chuck Grassley) звернувся до Міністерства юстиції США з офіційним листом у якому вимагає у державного відомства повідомити, чи ведеться там розслідування за даними наведеними у статті видання Politico щодо буцімто спроб уряду України сприяти перемозі на виборах президента США Гілларі Клінтон та нашкодити кандидатурі Дональда Трампа. Більше про передісторію подій читайте у статті "Україна опиняється в епіцентрі політичного скандалу у США".

Законодавець вимагає у мін'юсту США відповісти, чи ведеться ним розслідування щодо "втручання уряду України у президентські вибори 2016 на боці кампанії Клінтон"

Законодавець вимагає у мін'юсту США відповісти, чи ведеться ним розслідування щодо "втручання уряду України у президентські вибори 2016 на боці кампанії Клінтон", а також щодо "зв'язків та координації між урядом України та особами пов'язаними з кампанією Гілларі Клінтон та Демократичним національним комітетом". Відповідний лист Ґресслі розміщено на його сайті.

Заяви про втручання України у вибори у США посилено зазвучали у липні. Вони спираються на статтю "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій", яку було оприлюднено ще у січні. Автор статті, журналіст Кеннет Фоґель, посилаючись на слова колишнього співробітника посольства України у США Андрія Теліженка, заявив, що посольство, буцімто, тісно співпрацювало з Александрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов'язаною із Демократичною партією США, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборчого штабу Трампа, Пола Манафорта.

Якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України

Стаття Фоґеля стала аргументом окремої групи захисників президента США та критиків американської ліберальної преси, які вважають, що американські ЗМІ та законодавці-демократи ігнорують тему буцімто змоги України та штабу Клінтон, яка примушує по новому подивитись на втручання у вибори США з-за кордону. Такі голоси загалом твердять: тему сприяння Росії Трампу роздмухують демократи, які самі не ґребували допомогою від України.

Стаття Фоґеля згадувалась у липні офіційним речником Білого дому.

"Якщо і є якісь докази змови у ході минулих президентських виборів у США, то це - докази змови між Демократичною партією США та урядом України", - заявила раніше у липні речниця Білого дому Сара Сандерс.

Посольство США в Україні, у відповідь на запит "Голосу Америки" спростувало звинувачення щодо можливої співпраці із Демократичною партією .

"Посольство України у США, як заявлялось раніше, жодним чином не координувало із Демократичним національним комітетом жодних зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій направлених проти кандидатів на виборах Президента США або членів їх команд", - наголошує заява посольства України у США.

"Посольство України високо цінує зусилля Адміністрації США з початку інавгурації Президента Дональда Трампа направлені на підтримку України та жорстку і послідовну політику щодо Росії", - також відзначили у посольстві України.

Голову Сенатського комітету з питань правосуддя Ґресслі також зацікавила діяльність згаданої Александри Чалупи. Ґресслі вимагає у мін'юсту США пояснити, чому Александра Чалупа не була зареєстрована у США, як закордонний агент, який працює в інтересах іноземного уряду (законодавства США вимагає відповідної реєстарції лобістів закордонних урядів - прим. ГА).

"Дії Чалупи схоже вказують на те, що вона одночасно працювала в інтересах закордонного уряду, а саме України, та в інтересах Демократичного національного комітету та кампанії Клінтон, з метою вплинути не лише на американських виборців, але і на уряд США", - йдеться у листі Ґресслі.

Посольство України високо цінує зусилля Адміністрації США з початку інавгурації Президента Дональда Трампа направлені на підтримку України та жорстку і послідовну політику щодо Росії

Сама Александра Чалупа вже заявляла американському каналу Сі-Ен-Ен, що ніколи не отримувала прохань від Демократичної партії США "іти до посольства України, щоб збирати інформацію".

"Коли було повідомлено, що кампанія Трампа найняла Манафорта, чимало американців українського походження були занепокоєні, що це було сигналом про спроби Путіна вплинути на вибори у США. Тоді я привернула увагу Демократичного національного комітету до призначення Манафорта у штаб Трампа, спираючись на інформацію доступну публічно", - наводить слова Чалупи Сі-Ен-Ен.

Дипломатична служба України також представила свою позицій щодо контактів з Александрою Чалупою.

"Пані Александра Чалупа, яка згадується у (...) статті прибула на зустріч до Посольства України у складі активістів української громади США з метою ініціювання та проведення низки промоційних та культурних заходів на тему України. У ході подальшої комунікації, ніхто із співробітників Посольства не здійснював жодних кроків по лінії згаданого опозиційного дослідження", - підкресили у посольстві

Канал Сі-Ен-Ен повідомляв, що колишні та чинні члени апарату Демократичної партії США заперечили, що співрацювали із урядом України для отримання компромату на Трампа, або його помічників.

Я привернула увагу Демократичного національного комітету до призначення Манафорта у штаб Трампа спираючись на інформацію доступну публічно

Джерела у таборі Демократів заявили Сі-Ен-Ен, що Александра Чалупа, яка працювала на Демократичний національний комітет за контрактом, повідомляла співробітникам Комітету, що українські урядовці готові надати чутливу інформацію щодо штабу Трампа, зокрема щодо Пола Манафорта.

"Джерело поінформоване про ситуацію заявило, що Чалупа "неформально" повідомила щонайменше одному співробітнику Комітету минулого року, що українські урядовці стурбовані кампанією Трампа та його зв'язками з Росією і запропонувала співпрацю між Демократичним національним комітетом на посольством України у США", - відзначає Сі-Ен-Ен.

Демократична партія наголошує, що ніколи не отримувала від Чалупи інформації і не мала контактів із представниками урядів іноземних країн.

Дивіться також: Урядові структури США все частіше відмовляють на запити "FOIA" або Акт про свободу інформації