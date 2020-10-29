Диверсифікаційна візова програма США: що потрібно знати, аби не програти

До закінчення так званої лотереї "зелена картка" (Диверсифікаційна візова програма - прим. ГА) залишилося менше двох тижнів. Проводиться вона урядом Сполучених Штатів щороку. Її мета - урізноманітнити етнічний склад населення США, її учасники – громадяни країн з історично низьким рівнем міграції до Сполучених Штатів. Наразі розігрується 55 тис. дозволів на проживання в цій країні.

Вичерпна інформація про Диверсифікаційну візову програму уряду США доступна на сайті посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та сторінках посольства у соціальних мережах.

Впродовж останніх років, Україна входить до країн з найбільшою кількістю заявників. За даними Держдепу, у 2018-му році 4 478 українців стали переможцями лотереї, а подавались того року близько 953 000.

Грати та не здаватися – одна з тактик, яка може принести перемогу в розіграші. Оксана Яричківська разом зі своїми батьками та старшою сестрою переїхали до Сполучених Штатів 17 років тому. Це була мрія її мами, яка хотіла, щоб доньки отримали хорошу освіту та можливості самим обирати, де жити. Єдиним шляхом досягнути цього на той момент для родини була диверсифікаційна візова програма.

«Десять років мама заповнювала анкету та грала. Останній рік, коли подавала документи, сказала, що вже багато разів пробувала. І якщо цього разу не вийде, значить так має бути. І вона виграла», - розповідає Яричківська.

зараз заявки прив'язані до номерів паспортів, відповідно, зменшилася кількість зловживань



За словами Ірини Мазур, міграційної адвокатки та партнерки Mazur Law Firm, минулого року уряд США вніс кілька важливих змін у процедуру проведення лотереї, мета яких – зменшити зловживання. Зокрема, тепер заявка прив`язується до номера паспорта. Мазур пояснює, що раніше відсутність цієї норми давала можливість одній людині подавати багато заявок. «Це викликало багато спекуляцій. Але оскільки зараз заявки прив'язані до номерів паспортів, відповідно, зменшилася кількість зловживань»,- додає вона.

Заходи були результативними, адже кількість заявок зменшилася майже втричі. Наприклад, якщо для участі у лотереї на 2020-ий з України було подано 580,6 тис. заявок (разом з членами родини - понад мільйон), а то на 2021-ий – вже 210 тис. (разом з членами сім`ї – 426 тис).

Саму ж лотерею Мазур називає досить простим способом отримати диверсифікаційну візу. Адже брати участь може практично будь-хто. По суті, єдина вимога – це наявність повної середньої освіти або досвіду роботи впродовж 2 років.

В той же час вона звертає увагу на те, що при заповненні документів треба бути дуже уважним і надавати повну та правдиву інформацію. Особливо прискіпливо потрібно заповнювати розділи про членів родини, і вносити в тому числі і нерідних дітей, якщо заявник перебуває у шлюбі, а його партнер має дітей від попередніх стосунків. «Відсутність повної інформації у заявці може призвести до автоматичної дискваліфікації, навіть якщо ви виграєте у лотерею», - попереджає Мазур.

Також важливо зберігати реєстраційний номер. Адже саме з його допомогою у травні 2021-го, коли будуть оголошені підсумки, потрібно буде самому перевірити результати гри. Зараз повідомлення про перемогу не приходять.

Мазур додає: в цього року Ковід вніс свої корективи у лотерею. Через те, що консульство, а також міграційний інституції США довгий час були зачинені або працювали у обмеженому режимі, документи багатьох українців, які виграли в лотерею, не були вчасно оброблені. У підсумку люди не отримали візу.

«Ті люди, які отримали свої візи до початку пандемії, змогли приїхати, а ті, котрі застрягли в процесі і не отримали візи до 30 вересня, не зможуть приїхати. Адже в США фінансовий рік закінчується 30 вересня, тому віз до закінчення календарного року більше немає», - пояснює вона.

Українець Олександр Осипенко - один з тих, хто буде випробовувати вдачу цього року. Кілька років тому з його легкої руки диверсифікаційну візову лотерею виграли друзі родини.

«Ідея виникла спонтанно. Ми зателефонували нашим друзям і запропонували спробувати зіграти разом. Вони погодилися. Ми всі разом в один вечір сіли та заповнили анкети та забули про це. Вже навесні згадали і перевірили. Ми не виграли, а вони виграли та поїхали», - розповідає Осипенко.

Після того, як друзі поїхали, Сашко з дружиною кілька років поспіль продовжували грати, проте, безуспішно. Цього року також планують заповнити анкету. Каже, що продовжують грати не скільки для себе, стільки для дітей.

Мазур, в свою чергу, радить тим, хто грає не один рік і хоче виграти у лотерею, не зволікати. Адже у США наразі відбуваються зміни у міграційній політиці, яка стає більш жорсткою. Зараз ці трансформації стосуються тих іммігрантів, які подаються на диверсифікаційну візу, вже перебуваючи в США. Вони мають довести, що здатні себе фінансово забезпечувати.

«Зазвичай, міграційні процедури в США, незважаючи на те, чи люди вже всередині країни, чи намагається отримати документи в консульстві – були майже однакові. Відповідно, я передбачаю, що на наступний рік ці ж зміни у процедурі будуть застосовані і для консульських процесів», - підбиває підсумки міграційна адвокатка.

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