У Міграційної служби США закінчуються гроші - менше людей подаються на візи і "зелені картки"

У середині травня Служба з громадянства та імміграції США (US Citizenship and Immigration Services – USCIS) звернулась до Конгресу із запитом виділити 1.2 мільярди доларів. Інакше урядова агенція, що належить до Міністерства внутрішньої безпеки США, залишиться без фінансування до кінця літа.

Причина – зменшення кількості заявників на отримання віз та дозволів на постійне проживання, «зелених карток», і, як наслідок, до агенції надходить менше коштів із сервісних зборів, які сплачують заявники, повідомляє CNN.

На відміну від інших урядових агенцій, USCIS майже не отримує федерального фінансування із грошей платників податків і залежить від зборів заявників

USCIS не оприлюднювала дані про те, скільки заявок на отримання віз і грін-карт було отримано з початку пандемії, але визнають, що їхня кількість скорочується.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці квітня президент Дональд Трамп оприлюднив указ про призупинення імміграції до США. Він стосується заявників на отримання «зеленої картки» та частини імміграційних віз. Обмеження триватиме 60 днів і не поширюватиметься на тимчасових працівників. Мета обмежень - захистити робочі місця в США, пояснив президент.

Видання The New York Times повідомило, що Трамп розглядає також заборону на видачу робочих віз для висококваліфікованих працівників H-1B і для сезонних працівників H-2B visas, а також заборонити іноземним студентам залишатись у країні й працювати протягом трьох років після закінчення навчання.

На відміну від інших урядових агенцій, USCIS майже не отримує федерального фінансування із грошей платників податків і залежить від зборів заявників, які подаються на візи, дозволи на роботу, грін-карти і громадянство США. Пандемія коронавірусу і без того призвела до падіння кількості охочих отримати ці документи, за прогнозами, ця кількість впаде на 61% до вересня, пише Vox.

Експертка американського Інституту міграційної політики Сари Пірс додає: «Є одна цікава деталь у зверненні агенції до Конгресу. З початку роботи адміністрації Трампа агентство отримує менше заявок на отримання віз - їхня кількість зменшилася майже на 900 тисяч. Тож їхній бюджет уже був у кризовому стані протягом довгого часу. Було нескладно передбачити, що вони звернуться до Конгресу за допомогою», - підкреслила Пірс.

Водночас, Джессіка Вон, директорка політичних досліджень Центру міграційних досліджень, зазначає, що брак коштів пов'язаний також із рішеннями попередньої адміністрації.

«За часів адміністрації Обами отримувачам імміграційних віз в рамках програми DACA було дозволено заплатити половину суми збору. Прохачі притулку отримують свої візи безкоштовно. США зіткнулися з сотнями тисяч петицій про надання притулку від людей, які прибували на південно-західний кордон під час імміграційного кризи в останні кілька років», - зазначила Вон.

Окрім запиту щодо фінансування до Конгресу USCIS планує збільшити вартість заявок на іще 10% - на додачу до підвищення візових зборів напочатку року.

Обмеження легальної та нелегальної імміграції до США належить до передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він послідовно виступав проти так званої "ланцюгової міграції" для родичів та диверсифікаційної лотереї "зелена картка".

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