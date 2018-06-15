Сенатор-союзник Маккейна та України заявив, що "клав" на тих, кому не подобається його робота з Трампом

Якщо вам не подобається, що я працюю із президентом Трампом, щоб зробити світ кращим місцем - то я с...ти на це хотів

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, якого відносять до кола близьких союзників України у Конгресі США, у п'ятницю заявив, що йому глибоко байдужі ті, хто критикує його за співпрацю із президентом США Дональдом Трампом.

"Якщо вам не подобається, що я працюю із президентом Трампом, щоб зробити світ кращим місцем - то я с...ти на це хотів", - заявив Ґрем в ефері каналу CNN.

Трамп також похвалив переговірну тактику президента щодо Північної Кореї і різко відповів тим, хто називає його ситуативну дружбу з президентом проявом дволикості.

"Коли я вважаю, що він неправий - я йому кажу. Але дозвольте висловитись про моїх критиків. Коли я співпрацював із президентом Обамою, а таке бувало, мене називали героєм. Тепер я співпрацюю із президентом Трампом і мене називають дволиким”, - сказав Ґрем.

Перед виборами президента Ґрем говорив, що Трамп нездатен бути головнокомандувачем, а його номінація обернеться для Республіканської партії поразкою на виборах

Сам Ґрем неодноразово критикував президента США щодо окремих питань разом із колегою сенатором Джоном Маккейном. Ґрем також брав участь у боротьбі за президентську номінація від Республіканської партії і тоді виступав із критикою на адресу Трампа.

Наприклад у лютому 2016-го року він говорив, що Трамп нездатен бути головнокомандувачем, а його номінація обернеться для Республіканської партії поразкою на виборах.

У відповідь тоді Трамп назвав Ґрема "одною із найдурнішних осіб, яких йому доводилося бачити", заявивши, що Ґрем найгірший народний обранець з усіх, а на завершення тиради додав, що попри все перераховане вважає Ґрема "чудовим".

В останній час сенатор підтримує позицію президента за деякими питаннями, критикуючи його позиції, з якими не згоден.

Нещодавно Ґрем заявив, що вважає помилковою ідею повернення Росії до складу "Великої вісімки", яку раніше висловив Дональд Трамп. У березні він заявляв, що звільнення незалежного прокурора Роберта Мюллера, якого часто критикує за буцімто упередженість та безрезультативність роботи президент, стало би першим кроком до колапсу президентства Трампа.

Маккейн та Ґрем також обстоювали санкції стосовно Росії та ін.

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