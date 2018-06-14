Впливовий співробітник ФБР обіцяв не допустити обрання Трампа перед виборами 2016

Поведінка цих співробітників кинула тінь на все розслідування ФБР

Не допустити обрання Трампа президентом США обіцяв у приватному обміні смс повідомленнями у серпні 2016-го року впливовий агент ФБР, який грав вагому роль як у розслідуванні ФБР щодо Гілларі Клінтон, так і у поточному розслідування спеціального прокурора Мюллера щодо Росії та штабу Трампа.

На це вказує спеціальна доповідь Генерального інспектора мін'юсту США Майкла Горовіца присвячена діям ФБР у ході розслідування щодо поводження Гілларі Клінтон із офіційним листуванням.

У ході обміну смс повідомленнями між слідчим ФБР Пітером Строком та юристкою ФБР Лізою Пейдж, між якими були особисті стосунки, відбувся наступний діалог:

"- (Трамп) не стане президентом, так? Так?!", - писала Пейдж у серпні 2016-го.

"- Ні. Не стане. Ми це зупинимо", - відповів їй Строк.

Зміст конкретного листування став відомим лише сьогодні, хоча раніше ЗМІ повідомляли про задокументовані упередження Строк та Пейдж щодо Трампа. У повідомленнях, про зміст яких стало відомо раніше, агенти ФБР говорили про "страховку" на випадок поразки Клінтон на виборах президента США.

Строк, у період до якого відносяться смс-ки, був одним із провідних слідчих ФБР у справі щодо Клінтон, а пізніше у розслідуванні незалежного прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Видання The Hill повідомляє, що Пейдж також пізніше входила до команди незалежного прокурора Роберта Мюллера.

Термін "Генеральний інспектор" позначає наглядовий орган у складі федеральних агенцій США, який має запобігати незаконній діяльності відповідних установ. Такі органи працюють у значній кількості федеральних служб, незалежних установ, як на рівні федерального уряду так і на рівні окремих штатів.

Влітку 2017-го року, Строка та Пейдж було усунуто з команди Мюллера після того, як вперше стало відомо про їх обмін смс повідомленнями, які дають підстави говорити про упереджність щодо Трампа.

Доповідь Генерального інспектора мін'юсту вказує, що даний випадок вплинув на сприйняття громадськістю США розслідування, яке зараз проводить незалежний прокурор Мюллер.

Сам агент ФБР Строк заперечив, що упередження щодо Трампа впливали на його роботу, або мотивували його дії на посаді

Як вказує текст доповіді Генерального інспектора мін'юсту, в одному із випадків, Строк писав про слідство Мюллера, що "нутром відчуває", що підстав говорити про змову Трампа із Росією немає (як випливає із контексту - прим. ГА). В іншому випадку Строк висловлював бажання працювати у складі слідчої групи, яка може добитись імпічменту президента США.

Сам Строк заперечив, що упередження щодо Трампа впливали на його роботу, або мотивували його дії на посаді.

Попри наведене смс-листування між ФБР-івцям, у службі Генерального інспектора мін'юсту не знайшли свідчень того, що "політична заангажованість" прямо вплинула на конкретні слідчі дії, які переглядались Генеральним інспектором мін'юсту.

"Поведінка цих співробітників кинула тінь на все розслідування ФБР", - заявляє доповідь Генерального інспектора мін'юсту.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що розслідування Роберта Мюллера щодо нього є надуманим, політично мотивованим і не виявить жодних порушень з боку Трампа. Президент США також звертав увагу на повідомлення ЗМІ про роль упереджених щодо нього агентів ФБР у розслідуванні стосовно Клінтон, заявивши що це пояснює висновки ФБР щодо Клінтон. Як відомо, розслідування ФБР щодо Клінтон не знайшло у її та її команди діях (використання приватної електронної пошти для урядового листування, знищення електронних носіїв інформації) ознак злочинних дій.

Трамп також писав про те, що провідну роль у розслідуванні Роберта Мюллера щодо Росії (та самого президента) відіграють його політичні опоненти.

"Чому у команді Мюллера 13 затятих демократів (деякі із них великі прихильники злодійкуватої Гілларі Клінтон) і жодного республіканця. Нещодавно додали ще одного демократа... ну хто повірить, що це чесний підхід? І все одно, Не було жодної змови", - твітував президент США навесні.

Чоловік пише своїй коханці, що якщо Клінтон зазнає поразки, вони вдадуться до страховки... Перейдуть до другої фази і викинуть мене з посади

Президент Трамп також раніше коментував обмін повідомленнями (йшлося про ті, зміст яких став відомим раніше) між Строк та Пейдж.

Президент назвав смс повідомленнями "актом державної зради" в інтерв'ю виданню Wall Street Journal на початку року.

"Чоловік пише своїй коханці, що якщо Клінтон зазнає поразки, вони вдадуться до страховки... Перейдуть до другої фази і викинуть мене з посади", - сказав президент виданню. Доповідь Генерального інспектора встановила, що колишній директор ФБР, Джеймс Комі, звільнений президентом США Дональдом Трампом, порушив внутрішні процедури бюро у ході розслідування щодо Гілларі Клінтон. Як відомо, безпрецедентні публічні заяви Комі, щодо ходу слідства щодо Клінтон, називають одним із чинників її поразки на виборах президента США. Доповідь вказує, що Комі не корився правилам, але при цьому ним не керували власні політичні преференції. Серед іншого, доповідь вказує на те, що Комі (який очолював слідство щодо використання Клінтон приватної електронної пошти на державні посаді) сам, всупереч правилам, часто користався в роботі персональною поштовою скринькою.

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