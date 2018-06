Будапештський меморандум не зобов'язує захищати Україну, і Київ це добре знав - екс-посол США про заяву Порошенка

Колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution з питань ядерного роззброєння Стівен Пайфер наголосив, що у відповідності до Будапештського меморандуму Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї. Між цими поняттями існує вагома різниця і на момент підписання документу українські дипломати прекрасно розуміли різницю між цими термінами.

Гарантії безпеки це те, що мають НАТО, союзники США такі, як Південна Корея та Австралія. Вони включають зобов'язання використати американські збройні сили у разі необхідності. Запевнення щодо безпеки не тягнуть за собою таких зобов'язань і ми чітко заявили про це у ході переговорів з Будапештського меморандуму

Напередодні президент України Петро Порошенко через соціальну мережу Twitter звернув увагу на "недоліки" Будапештського меморандуму, коментуючи результати саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. За наслідками саміту, Трамп заявив про згоду сторін рухатись до денуклеаризації Корейського півострова.

"Сподіваюсь, що безпекові гарантії щодо денуклеаризації півострова належним чином врахують недоліки Будапештського меморандуму", - відзначив президент України Петро Порошенко у Twitter.

Відповідаючи на коментар Петра Порошенка на запит Української служби "Голосу Америки" Стівен Пайфер відзначив:

"Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії. Але попри це Адміністрація Барака Обами мала зробити більше, щоб підтримати Україну. Наприклад, надати протитанкові комплекси "Джавелін", - написав Пайфер.

До того ж, колишній дипломат відзначив, що розуміння тонкощів термінології може бути не під силу і чинній адміністрації Трампа, а "гарантії безпеки" (на противагу "запевненням") мають на увазі саме готовність захищати, використовуючи військову силу.

Україна отримала запевнення щодо безпеки, а не гарантії

"Не переконаний, що Трамп розуміє безпекові гарантії - чи справді він готовий надіслати американських військових захищати КНДР?", - також написав Пайфер.

Будапештський меморандум - міжнародна угода від 1994-го року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти про захист суверенітету та безпеки України.

В Україні популярною є позиція, що підписанти Будапештського меморандуму не надали Україні адекватної підтримки у відповідь на агресію Росії.

Україні потрібна "нова угода, яка має замінити Будапештський меморандум та гарантувати безпеку України

Однією з причин є розбіжності у тлумаченні тексту меморандуму. Так спостерігається плутанина у розрізненні термінів "гарантії" (guarantees - англ.) та "запевнення щодо" (assurances - англ.).

Наприклад, текст меморандуму розміщений на сайті Верховної Ради України називає документ "Меморандумом про гарантії(!) безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". На противагу цьому англомовний варіант тексту говорить про "запевнення щодо безпеки" (Memorandum on Security Assurances(!) in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Українські законодавці та дипломати на рівні офіційних документів найчастіше говорять саме про гарантії безпеки Україні у відповідності до меморандуму.

Американські посадовці пояснили українським партнерам різницю між гарантіями та запевненнями

Коментуючи Будапештський меморандум, Стівен Пайфер також відкинув думку про те, що українська сторона не розуміла змісту документу на момент його підписання у 1994-му році.

"Американські посадовці пояснили українським партнерам різницю між гарантіями та запевненнями. Тоді Вашингтон та Київ не очікували, що того, що зробив Путін у 2014-му році. Порушення Росією її запевнень на жаль дискредитувало запевнення щодо безпеки, як інструменти непоширення ядерної зброї", - написав Пайфер у Twitter.

"Гарантії - це те, що мають НАТО, союзники США такі, як Південна Корея та Австралія. Вони включають зобов'язання використати американські збройні сили у разі необхідності. Запевнення не тягнуть за собою таких зобов'язань і ми чітко заявили про це у ході переговорів по Будапештському меморандуму", - також наголосив експерт.

На тому, що Україна насправді не отримала жодних гарантії безпеки у 2017-му наголосили кілька провідних експертів-міжнародників у ході дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.

"Я наведу слова Строуба Телбота, який зараз є віце-президентом центру Brookings Institution, а у минулому був заступником Державного секретаря США і очолював переговори з приводу Будапештського меморандуму. Він буквально сказав: "Це не означає, що США готові прийти на допомогу Україні, якщо на неї буде здійснено військовий напад". Тож будь-якої гарантії надання будь-якого захисту у Меморандумі немає. Більш того, такі експерт, як Іво Даалдер та Майк Огенлон вказували, що навіть стаття 5-та Статуту НАТО нічого конкретно не гарантує. Можна хоч жорстку заяву зробити у відповідь на напад на одну з країн-членів Альянсу", - відзначив Вільям Руґер, віце-президент дослідницького центру Charles Koch Institute.

"Наші зобов'язання загалом роздмухуються надміру так само, як і загрози", - додав експерт.

У нас немає правових зобов'язань відповідно до Будапештського меморандуму

Александр Вершбоу, колишній заступник Генсека НАТО, натомість, вказав, що Будапештський меморандум не містить механізму реалізації і "на жаль для українців не був гарантією безпеки".

"Думаю, українці відчувають, що їх "кинули" на 3, чи 4-й за розмірами ядерний арсенал у світі", - додав Вершбоу.

"У нас немає правових зобов'язань відповідно до Будапештського меморандуму, але думаю, що він створив щонайменше моральне зобов'язання зробити те, що в наших силах, щоб допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність", - сказав Вершбоу.

Натомість, колишній посол США в Україні Гербст тоді ж відзначив, що "іноді юристи та політики, які їх використовують, виявляються надто розумними".

Немає жодних сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення

"Немає жодних сумнівів, що Будапештський меморандум не гарантує Україні безпеку. США надали Україні не гарантії, а запевнення", - заявив Ґербст.

Різницю між "запевненнями щодо безпеки" з боку підписантів меморандуму та гарантіями, які реально гарантують захист - сам Стівен Пайфер пояснював у 2014-му році у статті на сайті дослідницького центру Brookings Institution.

"Запевнення щодо безпеки подібні тим, які містяться у Будапештському меморандумі не мають такої ж ваги, як безпекові гарантії НАТО, або гарантії обопільних безпекових угод, які США мають із Японією та Південною Кореєю ... Подібні запевнення самі по собі не надають реального впливу. Попри це, розглядаючи шляхи припинення поширення ядерної зброї, Вашингтон та його партнери мають використовувати всі можливі інструменти. Проблема у тому, що дії Росії проти України дискредитували запевнення щодо безпеки", - писав Пайфер.

Прикметно, що президент України Петро Порошенко висловлювався про те, що у відповідності до Будапештського меморандуму США "взяли на себе зобов'язання захищати та підтримувати" територіальну цілісність та суверенітет України.

Між тим ще у 2014-му президент України відзначав, що Україні потрібна "нова угода, яка має замінити Будапештський меморандум та гарантувати безпеку України".

Дивіться також: Сім мільярдів гривень – "Чорноморнафтогаз" оцінює збитки через анексію Криму