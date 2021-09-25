США застерегли Малі від використання російських найманців

Потенційна угода щодо розміщення у Малі тисячі російських найманців, ймовірно, ще більше дестабілізує країну, вважають високопосадовці США, які закликають тимчасовий уряд країни зосередитися на виборах.

Повідомлення про ще не остаточну угоду з російською ПВК Вагнера вже стривожило деяких французьких та європейських чиновників. І тепер, схоже, ситуація привертає підвищену увагу Сполучених Штатів, які самі побоюються дій Росії в Африці.

"Ми стурбовані зростанням ... шкідливого впливу на континенті", - сказав високопосадовець адміністрації США у п'ятницю, відповідаючи на запитання "Голосу Америки" щодо потенційної угоди Малі з Москвою.

"Ми не вважаємо, що пошук сторонніх сил для забезпечення безпеки - це шлях вперед", - сказав чиновник.

"Це не найкращий шлях для початку справжньої стабільності", - додав чиновник, наголосивши на необхідності рухатися вперед з переходом до "повністю обраного, демократичного уряду".

Ці коментарі прозвучали за кілька днів після того, як Малі відсвяткувала свою незалежність, і приблизно 3000 людей вийшли на вулиці Бамако, щоб висловити протест проти гніву Заходу через угоду з Росією. Деякі з протестувальників назвали побоювання щодо можливої угоди "зовнішнім втручанням".

Угода, про яку вперше повідомило Reuters, передбачає виплату ПВК Вагнера 10,8 млн доларів на місяць за навчання військовослужбовців Малі та забезпечення безпеки вищих посадових осіб.

Протягом останнього часу влада Малі дедалі голосніше висловлювала невдоволення США та Францією, які у червні оголосили, що вони повернуть додому близько 2 000 військових з контртерористичних сил, які перебували у Малі та сусідніх країнах.

"Якщо партнери вирішили покинути певні райони, якщо вони вирішать виїхати завтра - що нам робити?" - наводить коментарі прем’єр-міністра Чогель Майга інформаційний сайті країни Le Jalon. "Хіба ми не повинні мати план Б?"

Щоб розрадити такі побоювання США надіслали у четвер до Малі командувача американськими військами в Африці генерала Стівена Таунсенда. Він та інші представники США зустрілися з президентом перехідного періоду Малі Ассімі Гойтою та міністром оборони Садіо Камарою.

"Малійські та міжнародні сили-партнери разом пролили кров, борючись проти терористів, які загрожують невинним мирним жителям у Малі та Сахелі", - заявив Таунсенд у п'ятницю після візиту.

"Ми хочемо продовжити це давнє партнерство",-додав він.

Після заяви Франції про скорочення контртерористичних сил у Малі та Сахелі, Пентагон заявив, що продовжить "сприяти нарощуванню потенціалу партнерів" у регіоні.

І нещодавні зустрічі Глобальної коаліції США проти ІДІЛ були зосереджені на припиненні поширення терористичного угрупування “Ісламська держава” та інших терористичних угруповань в Африці, зокрема в Малі.

Проте, хоча AFRICOM США співпрацює з низкою партнерів із Західної Африки та Сахеля, допомога Малі щодо безпеки була обмежена відповідно до законодавства США через переворот у країні.

Значна частина занепокоєння зосереджена на угрупуванні Ісламська Держава у Великій Сахарі, яке, як вважається, має щонайменше кілька сотень бійців у регіоні, та на пов'язаному з терористичним угрпування Аль-Каїда угрупуванням Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін, також відомим як JNIM.

Американські та європейські військові також тривалий час висловлювали занепокоєння щодо залученності Росії до процесів в Африці, попередивши про негативний вплив найманців із ПВК Вагнера, які, як вважають, часто виконують брудну роботу Кремля.

"Вони всюди",-сказав генеральний директор Військового штабу Європейського Союзу віце-адмірал Ерве Блежан на форумі в червні минулого року. "Вони не приносять країні нічого, окрім негайних відповідей на питання безпеки, можливо, ціною скоєння великої кількості ... порушень прав людини та звірств".

У п'ятницю керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Хосеп Боррель заявив журналістам, що присутність найманців ПВК Вагнера у Малі буде "червоною лінією для нас".

"Це матиме негайні наслідки для нашої співпраці [з Росією] з багатьох інших питань", - додав він.

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