Справа Павла Гриба, нового українця в російській в’язниці, чекає на розгляд у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі вимагає від уряду Росії до 25 вересня надати документи про стан здоров’я 19-річного українського громадянина Павла Гриба і про те, яка медична допомога надається йому в російському ув’язненні.

Інформацію оприлюднило Міністерство юстиції України через Twitter, додавши до повідомлення копії листів від суду у відповідь на запит міністерства.

Там мовиться, що 11 вересня черговий суддя (ЄСПЛ), очікуючи російські відповіді, призупинив розгляд адвокатської вимоги про негайне звільнення Павла Гриба і повернення його в Україну для лікування.

Росія досі не подавала офіційної інформації про долю українського громадянина, якого, згідно з твердженнями батька та повідомленнями з інших джерел, 25 серпня викрали під час його перебування у Білорусі і вивезли до Росії.

Київ висловив протест Мінську у зв’язку із затриманням Павла Гриба на білоруській території і вивезенням його в третю країну.

Як Україна та Росія, так і інші 47 членів Ради Європи підписали та ратифікували Європейську конвенцію з прав людини і зобов’язані виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Заяву на захист інтересів Павла Гриба до суду у Страсбурзі подала український адвокат Євгенія Закревська.

Російський правник Андрій Сабінін, який називає себе адвокатом Павла Гриба, повідомив 11 вересня у Facebook, що він з труднощами нарешті зустрівся з підзахисним у слідчому ізоляторі Федеральної служби безпеки у місті Краснодар на півдні Росії.

Він підтверджує, що Гриб турбувався через відсутність ліків, які, згідно з твердженнями рідних, йому потрібно приймати регулярно.

Сабінін пише, що обмежений підпискою про нерозголошення, тому не має права розповідати, в чому саме обвинувачують українця.

З неофіційних джерел раніше повідомляли, що Павлу Грибу в Росії можуть висувати звинувачення, пов’язані з тероризмом.

Павло Гриб - син українського військового капелана Ігоря Гриба і, згідно з деякими повідомленнями - інтернетний блогер.

Рідні ув’язненого українця збирають кошти на адвокатський захист і просять ідей стосовно того, як їм діяти далі, пише у Facebook його сестра Ольга Гриб.

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