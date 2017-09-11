Sputnik та RT під увагою ФБР і конгресменів США

ФБР почало розслідування діяльності російського агентства новин Sputnik, щоб з’ясувати чи порушувала ця організація Закон про реєстрацію лобістів (FARA), повідомляє видання The Hill.

ФБР опитало колишнього кореспондента Sputnik News Ендрю Файнберґа і отримало копії його електронного листування та тисячі внутрішніх документів російської агентства новин, щоб визначити чи є Sputnik інструментом пропаганди Кремля, йдеться у статті.

«Вони хотіли знати звідки находять мої вказівки і чи отримував я інструкції з Москви, - повідомив Фейнберґ пресі, пише видання, - їх цікавили приклади того як мене спрямовували до цих чи інших питань».

Файнберґ зазначав, що під час його роботи в Sputnik, редактори часто описували завдання, говорячи «Москва хоче те чи те».

Головний редактор Sputnik в США Міндіа Гавашелі відкинула всі звинувачення, зазначивши The Hill : «будь-які заяви, що ми не є новинною організацією є несправедливими».

Ще одне російське новинне агентство, що працює в США - RT - викликає підозри в тому, що воно діє як інструмент пропаганди Кремля. Таким чином, RT мусить зареєструватись в якості лобіста Росії в рамках FARA, зазначається в звіті «Агент впливу. Чи мусить російське RT реєструватись в якості іноземного агента?», підготованого американським аналітичним центром Atlantic Council.

​З огляду на посилення загрози гібридної війни та пропаганди, конгресмени зареєстрували законопроект, який розширить повноваження міністерства юстиції США в доведенні необхідності реєстрації таких установ в якості агентів. Про це оголосив один з авторів відповідного законопроекту конгресмен Дейвід Сисиліні під час круглого столу присвяченого цій темі в Atlantic Council.

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