Путін змінив думку про миротворців ООН на Донбасі

У розмові з канцлер Меркель президент Росії погодився на миротворців ООН не тільки на лінії контакту на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель погодився змінити свою пропозицію щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині українського Донбасу з тим, щоб вона розташовувалася не тільки на лінії контакту, як він заявляв спершу.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

За словами речника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, канцлер привітала російську ініціативу у принципі, але наголосила, що необхідні зміни до запропонованого мандату.

Президент Росії відреагував позитивно і погодився скасувати первісне обмеження щодо розташування планованої місії ООН тільки на лінії контакту з тим, щоб ця місія захищала спостерігачів ОБСЄ скрізь, де вони діють за Мінськими домовленостями, мовиться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

У Кремлі теж повідомили, що в перебігу розмови, що відбулася з ініціативи канцлера Німеччини, президент Росії із урахуванням висловлених Меркель міркувань висловив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради Безпеки ООН функції цієї місії.

При цьому в Москві також підвтердили, що Путін пропонує залишити завданням цієї місії ООН тільки забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ, але тепер згоден, щоб це здійснювалося не тільки на лінії контакту, але і в інших місцях, де ОБСЄ здійснює свої інспекційні поїздки.

Про ще один суперечливий момент російської пропозиції – необхідність узгодження місії з сепаратистами на Донбасі – в повідомленнях про розмову не згадано.

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