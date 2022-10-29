Guardian розповідає, як українці розробили телефонний додаток для боротьби з повітряними загрозами

Не минуло і кількох годин після оголошення про купівлю мережі Twitter Ілоном Маском, як він провів перестановки в керівництві, наголосив на своїх планах збільшити свободу висловлювань в сомережі, а також оголосив про створення ради з контролю над змістом дописів. Також, в рамках купівлі компанії, Маск знімає її з біржових котувань, що зменшує необхідність для керівництва звітувати перед громадськістю із багатьох рішень щодо компанії.

Оглядачі уважно слідкують за політикою Маска, відомого своїми різкими політичними висловлюваннями на платформі, щодо модерування контенту.

"Пташка вільна", - твітував Маск вввечері в четвер, після того, як перебрав контроль над компанією. У відповідь в Європі Маску нагадали про європейські правила щодо соцмереж.

"В Європі пташка літатиме за нашими правилами", - твітує комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Бретон також розмістив відео, де він та Маск погоджуються з європейськими правилами регулювання цифрових ЗМІ.

А в Росії колишній президент Росії Дмитро Медведєв побажав новому власнику компанії подолати «ідеологічний диктат» у мережі та припинити підтримку України.

«Успіхів Ілону Маску у подоланні політичної упередженості та ідеологічного диктату в Twitter. І кидайте той бізнес зі Starlink в Україні», – написав Медведєв.

У співпраці та за часткового фінансування уряду США, компанія Маска Starlink поставила в Україну засоби супутникового зв’язку, які були критичними під час обстрілу України російською армію на початку повномасштабного російського вторгнення.

Як каже в інтерв’ю «Голосу Америки» аналітик «Дому Свободи» з питань технологій і демократії Ґрант Бейкер, «у випадку України, розгортання Starlink і допомога були безумовно позитивними».

Але твіт Медведєва на тлі останніх геополітичних заяв Маска лише посилив побоювання оглядачів щодо того, що може означати для світової політики «купівля найбагатшою людиною світу, ймовірно, найвпливовішої у світі політичної ехокамери».

На думку деяких коментаторів, технологічні компанії здобувають такий рівень впливу на міжнародні справи, який раніше мали лише держави. За словами оглядача Washington Post Ґреґа Сарджента, це «вимагатиме нового типу політичної відповіді» від урядів.

Він наводить слова президента Eurasia Group Іана Бреммера, який вважає, що Маск і його вплив на геополітику є «одним з найважливіших питань, які вирішуються на геополітичній арені».

Дослідники свободи слова вважають, що уряди, як правило, мають найбільшу вагу, тому що вони встановлюють правила і закони.

«Але протягом останніх кількох років ми бачили, що технологічні компанії в усьому світі відіграють більшу роль у створенні середовища, що впливає на свободу в інтернеті», – сказав Ґрант Бейкер. – Я думаю, що є випадки, коли вони зробили багато для підтримки свободи інтернету, а також були широко задокументовані випадки, коли вони заподіяли шкоду свободі інтернету».

Деякі коментатори побоюються, що зараз реалізуються давні побоювання експертів з міжнародних відносин, що технологічні гіганти, які «накопичують стратосферний рівень впливу на глобальні справи, перетворяться на геополітичних акторів, з невизначеними довгостроковими наслідками».

Журналісти газети New York Times (NYT) днями нагадали, що Маск також пообіцяв допомогти протестувальникам з Ірану, але вийшло, що поки що лише відкрив можливість для провладних шахраїв витягнути особисті дані протестувальників. І в Азії, де ситуація на тлі російської війни проти України є особливо напруженою, Маск запропонував, як вирішити проблему Тайваню. У газетному інтерв’ю, кажуть журналісти NYT, він припустив, що Китай можна було б задовольнити тим, щоб йому віддати частковий контроль над Тайванем.

Як каже в інтерв’ю NYT Карен Корнблу, директорка дослідницького центру Німецький фонд Маршалла, «технології стали центральними для геополітики. Це захоплює, в цьому є безлад, а в центрі всього цього є Ілон Маск».

Маск обіцяє модерацію з «різноманітними точками зору»

Сам Маск, який обіцяв повну свободу в інтренеті та створення рівних можливостей для висловлення, після купівлі компанії сказав, що Twitter сформує раду з модерації контенту з «дуже різноманітними точками зору».

Найбільший скандал навколо геополітичних поглядів Маска виник через його «мирний план» для України, який майже збігався з пропозиціями президента Росії Володимира Путіна.

Газета New York Times, зокрема, розповідає, що план віддати частину українських територій в обмін на обіцянку миру з Москви, який збурив українську громадську думку та викликав жорстку реакцію Києва, з’явився минулого місяця під час вечірки, яку частково організовував колишній виконавчий директор Google, а також радник уряду Ерік Шмідт.

Серед присутніх на ній були представники американських ділових і політичних кіл, зокрема спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, колишній віце-президент Ел Гор та колишній голову Об’єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд. Пропозиця Маска, як каже NYT, викликала обурення багатьох гостей, але він тим не менше, опублікував її пізніше у Twitter.

Журналісти NYT просили Маска про коментар, але він не відповів. Натомість Маск, якого газета назвала «новим хаотичним актором на сцені глобальної політики» висловився вже у Twitter.

«The New York Times стала новим, хаотичним гравцем у світовій політиці. Втручання газети в деякі з найбільш гарячих конфліктів у світі іноді було благом, але їхні повідомлення також спричиняли проблеми».

Вплив Маска на питання національної безпеки непокоїть також і уряд США. Як повідомило минулого тижня агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела в уряді, керівництво США та розвідувальне співтовариство зважують, які інструменти можна використати, і чи вони взагалі існують, щоб перевірити на федеральному рівні підприємства Маска, чи вони не створюють ризик для національної безпеки США.

Як каже оглядач Washington Post справа не в тому, що технології, які виробляє приватний сектор, допомагають вирішити надскладні логістичні завдання, як наприклад, забезпечення доступу до інтернету в Україні, проблема у впливі, який вони таким чином здобувають.

«Ситуація ілюструє, який вплив Маск і подібні йому особи мають на глобальні події, – каже Ґреґ Сарджент. – І цей вплив представляє новий вид виклику. Суверенітет, який технологічні гіганти викроюють у міжнародному цифровому просторі, дедалі більше вноситиме плутанину в конфлікти між суверенними державами».

Також експерти говорять, що недосвідчений у геополітичних питаннях керівник технологічної компанії може стати жертвою операцій противників демократії. Наприклад, є небезпека, що Twitter відкриє двері дезінформації та операціям впливу в інтернеті.

«Таким чином російська пропаганда, спрямована на спотворення уявлень про війну та послаблення підтримки України – у Сполучених Штатах і за кордоном – може стати більш помітною», – наводить оглядач Washington Post слова професорки комунікації в Університеті штату Джорджія Мії Блум. Бо, на її думку, якщо модератори не будуть прибирати російську дезінформацію з мережі, вона там домінуватиме, як і загалом авторитарний порядок денний.

З іншого боку, враховуючи позитивну роль технологічних компаній, експерти не виключають, що їхні побоювання можуть бути перебільшеними і з часом технологічні компанії і демократичні уряди та суспільства знайдуть прийнятний спосіб співжиття. Але поки до цього дійде, світ чекатимуть турбулентних кілька років, у цьому оглядачі практично гарантують.