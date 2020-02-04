Парнас і Фруман постануть перед судом за місяць до виборів у США

Суд над бізнес-партнерами приватного адвоката Трампа Руді Джуліані - Львом Парнасом та Ігорем Фруманом почнеться 5 жовтня, за місяць до виборів президента США. Про це повідомив суддя у Нью-Йорку.

Адвокати Парнаса стверджують, що їхній клієнт володіє цінними свідченнями про ймовірний тиск Трампа на українську владу. Зокрема, Парнас переконує, що всі намагання знайти компромат на Джо Байдена в Україні відбувались за відома президента Трампа.

“Ми з великим нетерпінням чекаємо на наш день у суді”, - сказав адвокат Парнаса Джозеф Бонді. Сам Лев Парнас додав: “Люди хотіли свідків, але вони їх не отримали. Проте я не думаю, що це кінець. Я думаю, правда вийде назовні”.

Раніше Парнас хотів домогтись права свідчити в Сенаті під час суду у справі імпічменту, однак більшість сенаторів проголосували за суд без свідків. Тож нові свідчення про можливий тиск з боку Трампа на Україну можуть з’явитись за місяць до фінального голосування на президентських виборах.

Бізнесменів українського походження Парнаса і Фрумана звинувачують у корупційних схемах у Сполучених Штатах, зокрема, у порушенні правил фінансування політичних кампаній, до яких вони мали стосунок.

Сам Дональд Трамп назвав заяви Парнаса обманом і припустив, що таким чином партнер Джуліані хоче отримати для себе угоду зі слідством. Своєю чергою, речниця Білого дому Стефані Грішем заявила, що Парнас – "особа, звільнена під заставу за федеральні злочини, і намагається зменшити свій можливий строк ув'язнення".

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