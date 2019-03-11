Іранські хакери вкрали терабайти даних у підрядника уряду США

Іранські хакери вкрали значну кількість даних компанії Citrix Systems Inc., яка надає послуги з програмування Білому дому, військовим США, ФБР та багатьом американським корпораціям.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на інформацію компанії з кібербезпеки Resecurity.

Хакерська група з Ірану відома як Iridium здійснила декілька нападів на американську компанію – в грудні та на початку березня.

Хакери використали системи, що дозволяють вгадати паролі і їм вдалось отримати доступ до терабайтів інформації.

Хакерів насамперед цікавили проекти, пов"язані з ФБР, НАСА та авіакосмічними контрактами, а також співпраця з нафтовими компаніями Саудівської Аравії, повідомляє президент Resecurity Чарльз Ю.

У своїй заяві виданій після того, як інформація про хакерський напад набула розвитку, компанія Citrix повідомила, що вживає заходи, щоб "стримати інцидент". "На даний час немає ознак того, що безпеку будь-якого продукту Citrix було порушено", - йдеться в заяві.

Хакерський напад дозволив зловмисниками отримати доступ до листування компанії з урядовими установами. "Це ідеальний сценарій, щоб вчинити напад на клієнтів у різних установах, таких як уряд та військові", - стверджує Ю.

Іранська група Iridium відома хакерськими нападами в інших країнах світу, нагадує NBC. Так, саме ця група вже викрадала персональні дані парламентарів Австралії, проводила напад на Британський парламент в 2017 році. Її підозрюють в спробі нападу на ізраїльську систему повідомлення про ракетні напади.

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