Гарріс заявила, що "цілеспрямований напад" Росії на мирне населення в Україні має розслідуватись

Віце-президентка США Камала Гарріс, перебуваючи із візитом у Польщі, заявила про необхідність розслідування методів війни Росії в Україні. "Обов'язково повинне бути розслідування і ми всі маємо стежити, і в мене немає сумнівів, що весь світ спостерігає за цією війною і тим, що Росія зробила у питанні цієї агресії і цих звірств".

За її словами, Кремль однозначно здійснив "цілеспрямований напад на мирне населення". Гарріс додала: "ООН встановив процедуру, за якою відбудеться розгляд і розслідування, і ми, звісно, братимемо участь".

При цьому, як вказує CNN, Гарріс утрималась від того, щоб назвати дії Росії в Україні "воєнними злочинами". При цьому президент Польщі Анджей Дуда назвав дії російської армії "варварством" і заявив, що Москва "очевидно" здійснює воєнні злочини в Україні, і що українські біженці, які прибувають до Польщі, мають свідчення цього на своїх телефонах.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у зверненні 10 березня заявив про те, що від бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, а кількість поранених – 17. Він додав: "Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. [...] Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах".

Із часу початку повномасштабної війни Москви 24 лютого у ВООЗ зафіксували принаймні 24 підтверджені атаки росіян на медичні установи в Україні.

Під час візиту до Польщі Гарріс також пообіцяла, що США зроблять "усе необхідне" для допомоги Україні, зокрема, анонсувала додаткові 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, а також підтвердила відданість Вашингтона статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку.

Раніше у четвер зустріч між головами українського та російського МЗС Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у Туреччині закінчилась без досягнення прогресу, проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі., повідомляє "Українська правда".

Кулеба на переговорах закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги. Він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.

"Я почув від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - цитує видання українського дипломата.

Лавров заявив, що Росія "не нападала" на Україну і що "ситуація в Україні" становила "пряму загрозу Російській Федерації", повідомляє CNN. Як повідомляє ТАСС, Лавров також заявив, що обстріляний у Маріуполі пологовий будинок буцімто використовувався, як база "ультрарадикального батальйону "Азов".

У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Українська правда", ТАСС.