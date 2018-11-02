США кажуть, що готують санкції убивцям Хашокджі, але його наречена підозрює зволікання

Американський Державний секретар Майк Помпео каже, що ймовірно за кілька тижнів США матимуть докази, які стануть підставою для санкцій щодо осіб, відповідальних за вбивство саудівського журналіста Джамала Хашокджі.

“Ми з'ясуємо факти”, - додав Помпео у радіоінтерв’ю. “Президент сказав, що ми вимагатимемо відповідальності тих, хто був пов’язаний із замовленням цього жахливого злочину”.

Якщо світові демократії не вдадуться до справжніх кроків для притягнення винних у цьому зухвалому і зловісному акті... то який у них залишиться моральний авторитет?

​Наречена Хашокджі Хатіче Ченґіз закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля, щоб притягти до відповідальності убивць.



У заклику - некролозі, який надрукували Washington Post і британська газета Guardian, Хатіче Ченгіз пише: "З-поміж усіх країн провідниками мають бути Сполучені Штати, засновані на ідеалах свободи й справедливості для усіх, де перша поправка закріпила ідеали, уособлені Джамалом".



Вона підозрює, що "дехто у Вашингтоні сподівається, що в результаті простих затягувань справа буде забута", і далі закидає, що "у цій трагедії адміністрація Трампа обрала позицію позбавлену морального фундаменту".



"Я не наївна. Я знаю, що уряди діють не з почуттів, а на підставі взаємних інтересів. Але усі повинні запитати себе про засадниче питання. Якщо світові демократії не вдадуться до справжніх кроків для притягнення винних у цьому зухвалому і зловісному акті, що викликав усезагальне обурення серед їхніх громадян, до відповідальності, то який у них залишиться моральний авторитет? Чию свободу й права людини вони можуть захищати?" - запитує Хатіче Ченґіз.

The New York Times також припускає, що адміністрація Трампа не бажає відмовлятися від підтримки коронного принца, який імовірно керуватиме Саудівською Аравією упродовж наступних десятиліть.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свою позицію щодо долі Хашокджі, спочатку заперечуючи смерть, потім визнавши її і назвавши помилкою, а згодом, стверджуючи, що його свавільно убили непідконтрольні уряду особи.

The Washington Post пише про телефонну розмову фактичного керівника Саудівської Аравії, коронного принца Мухаммеда бін Салмана, з американськими посадовцями, у якій принц буцімто називав Хашокджі небезпечним ісламістом.

Той телефонний дзвінок, як стверджують американські газети, відбувся ще до того як саудівці визнали вбивство.

Саудівська Аравія відкидає ті повідомлення у ЗМІ і наголошує, що королівська родина не причетна до долі журналіста та прагне з’ясувати усі факти й покарати винних.

Минулого місяця принц бін Салман сказав, що “той злочин болісний для усіх саудівців”.

Прокуратура Туреччини стверджує, що Хашокджі убили другого жовтня в будівлі консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Його тіло не знайдене.

Турецькі посадовці повідомляють, що за результатами трьох днів спільного турецько-саудівського розслідування у Стамбулі прокурор Туреччини Ірфан Фідан не отримав відповідей на запитання: де тіло і хто замовник убивства?

Туреччина вимагає екстрадиції 18-ти підозрюваних, затриманих в Саудівській Аравії, щоб судити їх у турецькому суді.

Офіційні представники Анкари кажуть, що серед тих підозрюваних є 15 членів групи, яка перебувала в Туреччині для здійснення заздалегідь запланованого вбивства.

Хашокджі відвідував консульство, щоб отримати документи для одруження з турецькою нареченою.

Сполучені Штати закликають Саудівську Аравію якомога швидше знайти віддати тіло Хашокджі його близьким.

Друзі й рідні журналіста кажуть, що сподіваються принаймні на фрагмент тіла, щоб поховати його, як заповідав Хашокджі, в місті Медіна, що є однією з ісламських святинь.

Дивіться також: Якою є роль РПЦ у конфлікті на сході України?

​