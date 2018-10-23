Президент Туреччини відкидає твердження Саудівської Аравії, що смерть журналіста Хашоггі була випадковою

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оприлюднив подробиці стосовно зникнення саудівського журналіста, Джамала Хашоггі, які за його словами підтверджують, що йдеться про заздалегідь сплановане жорстоке убивство.

Заява президента Туреччини ставить під сумнів офіційні пояснення Саудівської Аравії, яка спочатку наполягала, що Хашоггі живий, а тепер визнала його смерть, але наполягає, що інцидент був помилкою і результатом свавільних дій осіб, які перевищили повноваження.

Виступаючи у вівторок у парламенті перед активістами його урядової партії "АК" турецький керівник заявив, що очікує від Ріаду пояснень, виявлення винних на усіх щаблях влади і покарання відповідальних.

Реджеп Таїп Ердоган подав кілька деталей з роботи турецького слідства, але він не згадав про існування звукозапису катування і смерті журналіста.

Упродовж кількох тижнів турецькі ЗМІ, посилаючись на той звукозапис, подавали щораз жахливіші подробиці про те, що могло статися з журналістом після того, як він 2 жовтня зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі і зник.

Ключовим питанням залишається те, хто у керівництві Саудівської Аравії віддав наказ, спланував і здійснив убивство Джамала Хашоггі, який мешкав у США та співпрацював з газетою Washington Post.

Трамп також не вірить Ріяду

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні сказав, що він і далі незадоволений поясненнями від Саудівської Аравії, яка змінила позицію з повного заперечення про смерть Хашоггі на визнання, що він був убитий внаслідок “помилки”.

“Я не хочу втратити усі ті інвестиції в нашій країні. Але ми з'ясуємо це до кінця”, - сказав Трамп репортерам біля Білого дому.

Неофіційні джерела у США повідомляють, що у понеділок в Туреччину відлетіла директор ЦРУ Джина Гаспел, щоб ознайомитися з розслідуванням.

Американский міністр фінансів Стівен Мнучин, у понеділок зустрівся у Ріяді з коронним принцом Мухамедом бін Салманом, але відмовився від виступу на важливій інвестиційній конференції у Саудівській Аравії.

Десятки провідних учасників скасували участь в конференції, яку називають “Давосом у пустелі”, у той час як саудівський уряд спочатку стверджував, що Хашоггі вийшов з консульства живий, а тепер визнав, що журналіста вбили у будівлі.

“Особи які це зробили, діяли за межами своїх повноважень”, - сказав каналу Fox News саудівський міністр закордонних справ Абдель Аль-Джубейр.

В Ріяді кажуть, що в ході свого розслідування заарештували 18 осіб та звільнили з посад двох помічників принца бін Салмана.

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