США скасовують візи саудівцям, яким Трамп закидає “замітання слідів” убивства Хашокджі

Державний секретар Майк Помпео сказав, що Сполучені Штати “визначили принаймні деяких” офіційних представників Саудівської Аравії, пов’язаних з убивством журналіста Джамала Хашокджі, і скасовують їм американські візи.

У них від самого початку був дуже поганий задум. Його погано втілили і це замітання слідів було найгіршим замітанням слідів в історії.

“Ці покарання не будуть останнім словом від Сполучних Штатів у даній справі. Ми далі розглядатимемо додаткові заходи, щоб причетні були відповідальними”, - сказав Помпео 23 жовтня.

“Ми даємо дуже чітко зрозуміти, що США не терпітимуть таких жорстоких дій, якими безжалісно намагалися змусити замовкнути журналіста”.

Скасування віз стало першим кроком Вашингтона проти Саудівської Аравії з часу зникнення Хашокджі 2 жовтня.

Помпео, зробивши оголошення у Державному департаменті, не сказав, хто саме втратить візи, і скількох саудівських посадовців це стосується.

Саудівська Аравія у зв’язку зі смертю Хашокджі оголосила 20 жовтня про арешт вісімнадцяти своїх громадян та усунення з посад чільних керівників служб безпеки.

Держсекретар також сказав, що США розглядають можливість застосування “Акту Магнітського” для запровадження особистих фінансових санкцій.

Той закон носить ім’я Сергія Магнітського, російського юриста, який загинув у московській в’язниці після того як викрив державних посадовців, що шахраювали з податками.

Акт Магнітського передбачає покарання посадовців Росії, відповідальних за його смерть.

Президент Трамп сказав у вівторок, що саудівці намагалися замести сліди убивства Хашокджі.

“У них від самого початку був дуже поганий задум. Його погано втілили і це замітання слідів було найгіршим замітанням слідів в історії”, - сказав Трамп репортерам в Овальному кабінеті.

Коли репортер запитав Трампа, чи мав би за це відповідати фактичний керівник Саудівської Аравії принц Мухаммед бін Салман, президент сказав: “Я розмовляв з коронним принцом учора, і він рішуче наполягав, що ніяк з тим не пов’язаний - що це було на нижчому рівні”.

Віце-президент Майк Пенс сказав, що оприлюднення президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подробиць про обставини вбивства Хашокджі підкреслюють рішучість намірів адміністрації Трампа з’ясувати, що сталося

“Світ спостерігає”, - сказав Пенс на зібранні в газеті Washington Post, де Хашокджі друкував статті, часом критичні щодо коронного принца бін Салмана, - “Американський народ хоче мати відповіді, і ми ви вимагаємо, щоб ті відповіді були”.

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