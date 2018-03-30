Епідемія СНІДу в Америці може закінчитися вже через три-сім років

Новий директор Центрів з контролю і профілактики захворювань висунув передбачення, що епідемія СНІДу в Америці може закінчитися через три-сім років.

«Закінчити епідемію СНІДу в Америці? Це можливе. Це може бути зроблено протягом наступних трьох-семи років, якщо ми подумаємо про це».

Доктор Роберт Редфільд сказав це у четвер на зустрічі з працівниками центрів. Редфільд розпочав свою нову працю в понеділок, замінюючи колишнього директора Бренду Фітцджеральд, яка подала у відставку в січні після повідомлень, що вона придбала цінні папери тютюнових компаній.

Він прийшов на посаду в час, коли країна бореться з опіоїдною емідемією, яку називають «кризою у сфері громадського здоров’я нашого часу», і обіцяв докласти зусиль, щоб подолати її.

Редфільд також підтвердив свою відданість науці і політиці, яка основується на доказах, після торішньої контроверзи щодо «семи заборонених слів», як це називали.

За керівництва Фітцджеральд, працівникам, за повідомленнями, радили не вживати такі фрази, як «оснований на доказах», «оснований на науці», що викликало негативну реакцію з боку експертів і прихильників охорони громадського здоров’я.

«Ми не є організацією, яка висловолює думки, ми керуємось наукою і конкретними даними. Саме тому Центри з контролю і профілактики захворювань користуються довір’ям по всьому світі, сказав він, про що повідомило видання Stat News.

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