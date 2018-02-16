Колега Маккейна розповів про стан здоров’я сенатора і його боротьбу з раком мозку

Молодший сенатор від штату Аризона Джефф Флейк висловив надію, що Джон Маккейн вже невдовзі повернеться на роботу

В інтерв’ю CNBC, молодший сенатор від штату Аризона Джефф Флейк відповідав на цілу низку запитань на тему внутрішньої і закордонної політики США. Зовсім ясно, що аудиторії цікаво було довідатися про стан здоров’я його покровителя, впливового старшого сенатора від Аризони Джона Маккейна, якому в липні минулого року діагностувала рак мозку під час планованої операції на оці.

Від того часу Маккейн проходить курс лікування. Спочатку, він перебував у військовій лікарні біля Вашингтона. В грудні сенатор поїхав додому до рідної Аризони, де до сьогодні, незважаючи на обіцянку повернутися до Сенату в січні, він далі лікується.

Сенатор Флейк розповів про відвідування Маккейна в його резиденції у Фініксі.

«Ми розмовляли близько двох з половиною годин. Спочатку було ще кілька відвідувачів, а тоді ми були самі. Ментально, він, без сумніву, здоровий. Коли я ввійшов в його кімнату, він читав газету Wall Street Journal, біля нього лежала копія федерального бюджету США», сказав Флейк.

Але фізично, він втомлений, зазначив його колега-сенатор.

«Курс лікування, який Джон проходив у грудні, його виснажив. Було йому дуже важко після того. Однак йому вже набагато легше. Протягом цього періоду я з ним часто розмовляв, і з кожним разом він звучить краще і краще».

Сенатор Флейк висловив сподівання, що його друг, колега і покровитель повернеться до Вашингтона і займе своє місце в Сенаті вже у близькому майбутньому.

«Це його ціль. У тому напрямку він працює. І працює над цим дуже наполегливо.

Як відомо, сенатор Джон Маккейн - один з найпалкіших друзів України в Конгресі США. Він виступає за надання оборонної летальної зброї Україні у війні з підтримуваними Москвою сепаратистами. Маккейн закликає Росію припинити агресію проти України і поважати її суверенітет та територіальну цілісність.

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