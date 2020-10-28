Уряд США уклав контракт на сотні тисяч доз експериментального препарату для лікування COVID-19

Уряд США уклав контракт на суму 375 мільйонів доларів з фармацевтичною компанією Eli Lilly на поставку 300 000 доз експериментального препарату для лікування COVID-19, який подібний до препарату, який отримував президент США Дональда Трампа. Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters.

Повідомляється, що компанія поставляти препарат протягом двох місяців після отримання дозволу на використання в екстрених випадках від регулюючого органу США.

Між тим раніше стало відомо, що спеціалісти уряду США припинили дослідження ефективності лікування шпиталізованих хворих на коронавірус за допомогою препарату на основі антитіл від компанії, дійшовши висновку, що препарат не є ефективним. Як повідомляє видання The Hill, у Eli Lilly заявили, що продовжать дослідження ефективності препарату на основі антитіл для пацієнтів з легкою або помірною важкістю захворювання, а також ефективності препарату для попередження захворювання у клієнтів та персоналу медичних закладів для хронічних хворих.

Коментуючи новини про неефективність препарату компанії для лікування шпиталізованих хворих, колумніст видання Bloomberg Opinion Макс Нільсен вказав, що даний випадок вказує, що створення вакцин та ліків від хвороби потребуватиме часу і може супроводжуватись невдачами.

"Маски, дистанціювання, миття рук лишаються найкращою обороною у боротьбі із пандемією", - пише Нільсен.

Уряд США також має право на закупівлю до 650 000 ампул на суму 812,5 мільйона доларів, говориться в заяві Міністерства охорони здоров'я і соцзабезпечення.

Маски, дистанціювання, миття рук лишаються найкращою обороною у боротьбі із пандемією

Хоча вакцини вважаються критично важливими для припинення пандемії, уряди країн світу все активніше шукають ефективні варіанти лікування хвороби, щоб уповільнити її поширення і стимулювати економічну активність.

Раніше цього місяця Lilly подала запит в Управління з нагляду за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів, щоб отримати дозвіл на використання препарату для лікування пацієнтів з коронавірусом з легкими або помірними симптомами.

Уряд США обіцяє, що пацієнтам не доведеться платити за ліки самостійно, хоча медичні установи можуть стягувати плату за лікування з використанням препарату, заявили в компанії.

Подібний препарат на основі антитіл, розроблений компанією Regeneron Pharmaceuticals, давали президенту Трампу, коли він захворів на коронавірус.

Ці ліки належать до класу препаратів, званих моноклональними антитілами. Вони являють собою копії антитіл, вироблених організмом для боротьби з інфекцією. У препараті Lilly використані антитіла, які виявили в зразку крові, взятому у одного з перших пацієнтів в США, які видужали від COVID-19.

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