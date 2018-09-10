Голова CBS пішов у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях

Рух #MeToo («Я теж»), міжнародна кампанія проти сексуальних домагань, вже добився викриття одного з найвпливовіших чоловіків Голлівуду – продюсера Гарві Вайнстіна. Тепер він зробив те саме з Леслі Мунвесом, одним із найвпливовіших керівників телевізійної індустрії.

Американська медійна корпорація CBS оголосила про вихід свого керівника пізно в неділю, через кілька годин після того, як журнал New Yorker опублікував історію з другим раундом обвинувачень проти Мунвеса. Загалом 12 жінок заявили про протиправну сексуальну поведінку, в тому числі примусовий оральний секс, обмацування та відплату, якщо вони чинили йому опір. Мунвес заперечив звинувачення, висловлені в кількох заявах, хоча сказав, що мав відносини за взаємною згодою з трьома жінками.

Корпорація CBS заявила, що пожертвує 20 мільйонів доларів одній або кільком організаціям, які підтримують рух #MeToo і рівність жінок на робочому місці. Ця сума буде відрахована з виплати, яка мала б належати Мунвесу в зв’язку зі звільненням. Розмір виплати не буде визначений, поки не завершиться зовнішнє розслідування, проведене кількома юридичними фірмами.

Мунвес керував спочатку програмним наповненням, а потім всією мережею та іншими корпоративними об'єктами протягом двох десятиліть. CBS - одна з найпопулярніших телемереж у США. Мунвесу щедро платили за його успіх – майже 70 мільйонів доларів як у 2017 році, так і в 2016 році.

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