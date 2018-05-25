Голлівудський продюсер Гарві Вайнстін здався поліції; обвинувачений у зґвалтуванні

Голлівудського продюсера Гарві Вайнстіна, якого звинувачують у протиправній сексуальній поведінці щодо понад 80 жінок, заарештовано в п’ятницю після того, як він здався вранці в нью-йоркський відділ поліції та офіс окружної прокуратури Мангеттена.

Вайнстіну висунуто обвинувачення в зґвалтуванні та кримінальному сексуальному акті в першому кримінальному переслідуванні, що виникло внаслідок хвилі звинувачень проти нього, які викликали національний рух.

Через сім місяців після того, як ці твердження знищили його кар'єру та каталізували рух #MeToo, колишній продюсер повернувся обличчям до обвинувачень, які випливають від двох жінок із десятків, які звинуватили його в сексуальних злочинах, починаючи з наруги і закінчуючи зґвалтуванням.

«Цей обвинувачений використав свою позицію, гроші та владу, щоб заманити молодих жінок у ситуації, в яких він міг здійснювати над ними сексуальне насильство», – заявила в суді помічник адвоката Мангеттена Джоан Ілуці-Орбон. Вайнстін підняв брови, почувши це.

Вайнстін послідовно заперечував будь-які звинувачення у сексі без згоди. Його адвокат Бенджамін Брефман заявив у п'ятницю, що буде боротися за звільнення від обвинувачень, заявивши, що вони не підкріплюються фактами та конституційно недосконалі. І він почав націлювати риторику на звинувачення та обвинувачувачів, зазначивши, що інформація про заявлені напади не надходила до поліції, коли вони сталися, і запропонувавши потенційним присяжним не вірити жінкам.

Вайнстіна звільнили під заставу розміром 1 мільйон доларів, з постійним електронним моніторингом та забороною виїжджати за межі штатів Нью-Йорк і Коннектикут. Він залишив будинок суду через задні двері.

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