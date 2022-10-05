Україні важливо відсунути росіян від Херсона до зими, кажуть на Заході

Західні політики і оглядачі обговорюють, як ставитися до погроз президента Росії використати ядерну зброю для захисту окупованих територій України, які Росія має намір анексувати.

Деякі зі світових лідерів говорять, що до таких погроз потрібно ставитися серйозно. Інші кажуть, що попри грізну риторику, ніяких ознак того, що Росія дійсно готується вдатися до ядерного удару, немає.

На цьому тлі оглядачі, які багато десятиліть спостерігають за Росією, кажуть, що ядерна бомба важлива лише для стримування, і з бомбою, чи без неї, Кремль цю війну вже програв. Питання лише у тому, чи готовий Захід до того, що буде з Росією далі.

До погроз Росії слід ставитися серйозно, але не можна дати себе залякати – західні політики

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що до погроз Росії вдатися до ядерної зброї слід ставитися серйозно. При цьому вона зазначила, що міжнародне співтовариство ясно дало зрозуміти, що вони не злякаються. Про це вона говорила у вівторок під час візиту до Варшави.

Представник НАТО також заявив агентству Reuters у вівторок, що НАТО не спостерігає змін у ядерній позиції Росії. Слова неназваного чиновника підтвердили і у Вашингтоні – речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала на брифінгу журналістам того ж дня, що США не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

«Ми дуже серйозно ставимося до будь-якої ядерної зброї чи бряцання ядерною зброєю, але я хочу сказати... що ми не бачили жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також у нас немає жодних ознак того, що Росія готується до неминучого застосування ядерної зброї», – сказала Жан-П'єр журналістам.

Політики на сході Європи, які частіше стикалися з російською тактикою шантажу, кажуть, що Кремль намагається у такий спосіб посіяти страх.

«Після того, як Путін помахав деякими прапорцями щодо ядерної зброї, у західних ЗМІ почала циркулювати дезінформація про нібито «конвої з ядерною зброєю». Цього не відбувається, але «ядерна температура», викликана Кремлем, приносить дивіденди страху. Першим попався Елон Маск», – написав у твітері Арвідас Анушаускас, міністр національної оборони Литви.

Американський винахідник і мільярдер Eлон Маск написав у Twitter, що ескалація була б дуже небезпечною.

«Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі».

Проте колишній посол США у Москві, професор Стенфордського університету Майкл Макфол зауважує, що із закликами зупинити ескалацію, насправді треба звертатися не до України і Заходу, а до Москви.

«Прояснімо таке: той, хто намагається анексувати територію розміром з Португалію, мобілізуючи ще 300 000 солдатів і погрожуючи застосувати ядерну зброю, – це той, хто йде на ескалацію, а не Байден чи НАТО», – написав він у Twitter.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що справжня небезпека буде в тому, що Захід поступиться перед ядерним шантажем. Тоді Кремль буде використовувати його знову і знову, бо лише переконається в його ефективності.

«Не можна вести переговори з терористами», – сказала Кая Каллас в інтерв’ю телеканалу BBC.

Захід має, чим відповісти на ядерний удар – генерали у відставці

Як пояснює агентство Reuters, якщо Росія говорить про використання ядерної зброї для захисту своїх територій, а такими вона вважає і щойно захоплені та анексовані території України, то тут ідеться про тактичну ядерну зброю. Її розроблено для використання на полі бою з «тактичною» метою, тобто для знищення армії противника, а не «для знищення великих міст, таких як Москва, Вашингтон чи Лондон».

Таку зброю можна скидати з літаків, чи запускати ракетами з землі, кораблів чи підводних човнів, які стоять у Чорному морі. Як каже Reuters, «незважаючи на те, що Росія має спеціалізовані ядерні сили, навчені боротися на такому апокаліптичному полі бою», незрозуміло, як з таким завданням могла б впоратися армія, що складається з регулярних військ, найманців та призваних резервістів.

США, будучи головною світовою надпотугою, фактично вирішуватимуть, як відповідати на будь-який російський ядерний удар, пояснює Reuters.

Президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання про те, що він сказав російській стороні, тричі повторив: «Не робіть цього».

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що Вашингтон попередив Москву про конкретні «катастрофічні наслідки» для неї, якщо вона застосує ядерну зброю.

Багато військових експертів називають ядерну зброю «самовбивчою» і такою, що не приносить реальної військової переваги. І вони говорять, що відповідь Заходу буде обов’язково, але вона не буде ядерною.

Генерал у відставці та колишній глава ЦРУ Девід Петреус заявив, що якщо Москва застосує ядерну зброю, то Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО знищать російські війська та обладнання в Україні – і потоплять весь її Чорноморський флот. Його колега, колишній американський генерал Джеймс Маркс в інтерв’ю CNN минулого тижня сказав, що реальна стратегічна цінність ядерної зброї у стримуванні.

«Якщо її використати, то вона втрачає цю цінність», – сказав Маркс. На його думку, де б Росія не використала цю зброю для залякування, чи на території України, чи в Антарктиці, коаліція НАТО на чолі зі США знищила б російську армію в Україні «протягом кількох днів, можливо, протягом 96 годин».

Ядерний удар – не найімовірніший сценарій, а занепад Росії є майже неминучий – британські експерти

Інші західні оглядачі вважають, що хоча і зрозуміло, чому тема ядерної зброї привертає стільки уваги, але вона не має цілком відвернути увагу від більш імовірного сценарію, а саме, що Росія відступатиме і надалі, як вона робить зараз, і ядерна зброя при цьому використана не буде.

«Зрозуміла зацикленість на ядерній проблемі, але було б корисно, якби західне політичне співтовариство також витратило час на роздуми про більш вірогідний кінець гри, в якій Росія продовжуватиме поступатися позицією, не переходячи до ядерної зброї», – каже один з найбільш впливових британських військових експертів Лоуренс Фрідман.

Відомий фахівець з питань Центральної Європи, колишній редактор часопису «Економіст» Едвард Лукас вважає, що для Путіна війна вже програна. І набагато складніше питання – що буде далі, коли цей режим впаде, але може з’явитися інший, який почне переконувати Захід у тому, що тепер настане справжня демократія і потрібно почати стосунки з чистого аркуша.

«Путін може не пережити поразки на полі бою. Але російський клептократичний імперіалістичний режим набагато міцніший, ніж будь-яка окрема особа. Мене дуже хвилює те, що постпутінська хунта обманить Захід, пропонуючи «перезавантаження» відносин в обмін на припинення вогню в Україні та відновлення поставок газу», – попереджає британський експерт у статті, яку він публікує на сайті Центру аналізу європейської політики (СЕРА).

Єдиний прийнятний мир має включати репарації, судові процеси над військовими злочинцями, беззаперечне членство України в НАТО та повернення окупованих територій

Та на його думку, було б великою помилкою погодитися на таку пропозицію, не вимагаючи від Росії глибокого переосмислення того, що вона скоїла в Україні.

«Правильною відповіддю буде тверде «ні». Єдиний прийнятний мир має включати репарації, судові процеси над військовими злочинцями, беззаперечне членство України в НАТО та повернення окупованих територій. Якщо керівництво України хоче чогось іншого – це його прерогатива. Але Захід не повинен викручувати їй руки, щоб прийняти порядок денний Росії», – каже Лукас.

На його думку, західні аналітики зараз мають обдумувати різні сценарії подій в Росії після поразки в Україні: чи буде кінець «ери Путіна» важким і повільним, чи швидким, чи буде передача влади хаотичною, чи впорядкованою, чи буде Росія намагатися зблизити із Заходом, чи загострить ворожнечу. І врешті, що станеться з територією самої Росії, чи її розірвуть відцентрові сили, чи Москва силою намагатиметься відновити центральний контроль.

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