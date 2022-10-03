Актуально
Україна рухається до досягнення своїх воєнних цілей - помічниця глави Пентагону
Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, відзначила успіхи ЗСУ у Харківській і Донецькій областях, а також зусилля, які здійснюються на Херсонщині.
"Схоже, що Україна зараз на шляху до досягнення всіх трьох цих цілей", — сказала Волландер в інтерв'ю вашингтонському аналітичному центру. Вона відзначила "вражаючий успіх" українських військовиків на Харківщині й "деякі ключові стратегічні успіхи" на донецько-луганському напрямку, зокрема, у місті Лиман, що "суттєво" ускладнить систему постачання і пересування росіян.
Волландер додала, що у випадку, якщо ЗСУ вдасться відвоювати позиції на Херсонщині та знищити мости і переправи через Дніпро, якими РФ проводить поставки, "це стане значною поразкою для росіян, адже ще далі відкине абміції Росії захопити Одесу, що було однією із їхніх заявлених цілей раніше цього року".
На думку високопосадовиці, також це дасть українцям "значно кращі оборонні позиції", що "ймовірно, допоможе зменшити градус "гарячої стадії" війни взимку".
У своєму зверненні в неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що "цього тижня у звітах [від ЗСУ - ред.] найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у межах нашої оборонної операції".
Успіхи української армії відзначає навіть міноборони РФ, що зазвичай наголошує на своїх перемогах, про це пише АР. "Переважаючими танковими підрозділами на напрямку Золота Балка (Херсонщина - ред.) й Олександрівка противник зміг вклинитись в глибину нашої оборони", - сказав речник російського міноборони.
Ключовим пунктом на Луганщині залишається місто Кремінна, "адже за ним у росіян немає ліній оборони [...] й це відкриє операційний простір для українців, щоб швидко просуватись аж до державного кордону з Росією", - цитує АР українського воєнного оглядача Олега Жданова.
Як вважають деякі американські оглядачі, поразка російських сил у Лимані свідчить, що президент Росії Володимир Путін, який "за повідомленнями, особисто контролює кожен крок російських командирів на місцях", депріоритизує утримання окупованої Луганщини на користь утримання областей на півдні України.
Тим часом, Reuters анонсує, що у вівторок американська влада повідомить про надання Україні 4 додаткових систем HIMARS у межах нового пакету допомоги у 625 мільйонів доларів.
У статті використано матеріали АР, "Радіо Свобода"
Дивіться також: Генсек НАТО про заявку України на пришвидшений вступ в Альянс
Всі новини дня
Танки для української армії: які потрібні та хто їх може надати? Відео
"Танки - гучніші за слова" - з таким закликом надати Україні важче озброєння виступив у вересні міністр закордонних справ Литви Габріелус Ландсбергіс.
- Голос Америки
Європейські країни посилюють дипломатичний тиск на Москву. Відео
Європейські країни посилюють дипломатичний тиск на Москву у відповідь на незаконні спроби Росії анексувати більше українських територій.
Працюємо, щоб повернути в Україну кримських татар, які втекли від російської мобілізації - Рустем Умєров
Україна активно працює над тим, щоб повернути кримських татар, які виїхали в треті країни для уникнення російської мобілізації. Про це в інтервʼю українській службі "Голосу Америки" розповів голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, який також активно долучений до переговорних процесів з Росією.
На його думку, Росія вирішила мобілізувати кримських татар не лише задля поповнення свого війська, а й для того, аби змусити їх покинути Крим, де татари продовжували ненасильницький спротив, попри російські репресії.
За словами Рустема Умєрова, Володимир Зеленський звернувся до кримських татар із пропозицією, яку підтримав Меджліс кримськотатарського народу.
“Перше - це будь-яким шляхом уникати мобілізації. Друге - виходити на протести. Третє - якщо їх таки мобілізували, передавати координати російських військ Збройним силам України. Зараз частина людей з Криму виїжджає в Казахстан, Грузію, Узбекистан, Азербайджан, Туреччину. Ми вже збудували координаційний центр щодо гуманітарної допомоги, і будемо повертати всіх цих людей в Україну для того, щоб продовжувати свою боротьбу”, - розповів "Голосу Америки" Рустем Умєров.
Він додав, що у багатьох людей, які виїхали з тимчасово окупованого Криму, є проблеми із документами. Зараз вони очікують за кордоном на потенційне рішення, яке уможливить їхнє повернення в Україну.
Ілон Маск обурив користувачів Твітер "мирними пропозиціями" щодо війни в Україні
Ілон Маск обурив значну частину твітер-користувачів, запропонувавши власне бачення, як має закінчитись війна в Україні.
3 жовтня американський мільярдер, засновник компаній Tesla, SpaceX та інших, написав у Твітері своє бачення "мирної угоди":
“Українсько-російський мир: провести ще одне голосування в анексованих регіонах під егодою ООН. Росія залишить (ці території - ред), якщо таким буде бажання мешканців. Крим формально стає частиною Росії, так як це було з 1783 року (до помилки Хрущова). Відновлене водопостачання в Крим. Україна лишається нейтральною”, - написав один з найбагатших бізнесменів США.
Під цим сценарієм Маск запропонував Твітер-користувачам проголосувати за його пропозицію: “так” або “ні”.
У наступному повідомлденні Маск додав, що вважає "швидше всього, таким буде кінцевий результат цієї війни". “Можливим, але малоймовірним, результатом цього конфлікту є ядерна війна”, - підсумував бізнесмен.
Чимало користувачів соціальної мережі з різних країн світу відповіли бізнесмену обуренням або незгодою.
Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер порівняв пост Ілона Маска із тим, як міркують діти у початкових класах.
“Ця ідея нагадує мені урок суспільствознавства у четвертому класі, де ми в школі придумуємо мирний план між СРСР і США. Ми тоді вирішили, що якщо Горбачова і Рейгана змусити повечеряти один раз американською їжею, а другий раз російською, то вони стануть друзями”, відреагував на “мирний план” Маска конгресмен Кінзінгер, залишивши поруч із повідомленням український прапорець.
Пол Массаро, старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США, запропонував Маску альтернативний сценарій закінчення війни з Росією: “Українсько-російський мир: Україна звільняє всю свою суверенну територію. Росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується”.
Ще один альтернативний сценарій для Ілона Маска пропонує депутат польського Сейму Цезари Томчик.
“Мир між "Теслою" та "Фордом": Я пропоную, щоб Тесла віднині належала Форду, врешті решт автомобілі раніше здебільшого належали Форду. А космічна складова компанії Ілона Маска буде вирішена на референдумі під егідою ООН”, - пише у відповідь польський депутат від “Громадянської платформи”.
Український дипломат Андрій Мельник, який останні 8 років був послом України у Німеччині, і залишив посаду у липні цього року, запропонував "дуже дипломатичну" відповідь на пропозиуцю Маска: “Ідіть до дідька - моя дуже дипломатична відповідь вам”.
Радник НАК "Нафтогазу" Олександр Щерба намагається пояснити Ілону Маску, що війна - це про людей, а не про території. “Це про геноцид української мови, культури! Те, що для вас є миром, для них - знищене, покалічене життя. Це про те, щоб не дозволити новому Гітлеру досягнути свого. Не можу повірити, що ви це написали”.
Співробниця Центру з аналізу Європейської політики Ольга Лаутман називає позицію Маска “повторенням кремлівської пропаганди”.
“Боже мій! Чи потрібно Ілону повторювати кремлівську пропаганду на тему, в якій він абсолютно не тямить? Чому він відбілює незаконне вторгнення Росії, кампанію геноциду? Абсурдно, як сьогодні всі стали “експертами” з питань Росії, і дехто штовхає Україну, щоб вона поступилася територією”, - алізує американська експертка Лаутман.
Сергій Притула, волонтер і політик, закидає Маску пробіли у знаннях з історії. “Ілоне, чоловіче, здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські. Сподіваюся, ви не це мали на увазі”.
Українська письменниця Оксана Забужко, не підбираючи цензурних слів, реагує словами, які означають: “Чи ви там з глузду з’їхали?”
Президент України Володимир Зеленський також відреагував на висловлювання Ілона Маска.
На твітер-сторінці глава української держави запропонував користувачам власне опитування: "Який Ілон Маск вам подобається більше?" І запропонував два варіанти відповіді: "Той, хто підтримує Україну" та "Той, хто підтримує Росію".
Між тим, частина користувачів Твітера погодилися із "мирними" пропозиціями Маска. Станом на пізній вечір в Україні, 36,8% респондентів підтримали пропозиції бізнесмена, 63,2% відповіли негативно.
Як повідомляв Голос Америки, в квітні цього року урядова агенція США з міжнародного розвитку (USAID) оголосила про відправлення урядові України 5000 терміналів супутникового швидкісного інтернету Starlink, які виробляє компанія Ілона Маска SpaceX.
Reuters пише, що 3667 терміналів були надані компанією безкоштовно (за кошт компанії Маска), решту ж - 1333 термінали - було придбано коштом USAID та волонтерів.
Дивіться також: Глава Пентагону коментує повернення Лиману
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum