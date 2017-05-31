Конгресмен-республіканець Гіґґінс після візиту до України: «Це передова боротьби за свободу в усьому світі»

У травні делегація з семи конгресменів від обох партій - усі члени Комітету Палати представників з внутрішньої безпеки - відвідали Україну під час кількаденного турне, яке також включало Францію, Польщу та Естонію. Ця місія, пояснили нам в Конгресі, мала на меті ознайомитися з фактами російської агресії - як у кіберпросторі, так і на полі бою на сході України з тим, щоб надати рекомендації своїм колегам та адміністрації.

Мене дуже вразила сила вашої країни, стійкість та дух ваших людей

«Ми хотіли на власні очі побачити, як США можуть розвивати партнерство з ними і навчитись від них, як вберегти нашу країну від бандита Путіна», - поділилася на своїй сторінці у Facebook конгресвуман Марта Максаллі. «Україна - епіцентр війни проти путінської агресії, російської агресії, розгорнутої не тільки проти України, а і проти всього світу», - написав голова комітету Майкл Маккол.

Такі висновки зробили конгресмени, провівши зустрічі з президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони та іншими представниками українського уряду.

Особисто для мене Україна була найбільш вражаючою частиною нашого візиту

Для республіканця Клея Гіґґінса, обраного в Палату представників від штату Луїзіана на минулих виборах, ця подорож стала першою поїздкою у складі конгресової делегації.

«Особисто для мене Україна була найбільш вражаючою частиною нашого візиту. Мене дуже вразила сила вашої країни, стійкість та дух ваших людей», - заявив конгресмен-республіканець Клей Гіґґінс.

Це передова боротьби за свободу в усьому світі

Конгресмен говорить, що дізнався для себе багато нового про російську агресію в Україні. «Це не лише війна українців проти російської агресії, окупації та регулярних військових. Це передова боротьби за свободу в усьому світі», - каже Гіґґінс.

До поїздки Гіґґінс не брав активної участі в роботі над законами, що стосуються України, а його ім’я мало відомо вашингтонським експертам, які спеціалізуються на Росії та Україні. Тепер це може змінитися. Зокрема, говорить конгресмен, він підтримуватиме надання Україні смертоносної зброї.

«Надання військової допомоги вже було схвалено Конгресом. Тепер урядовці України мають повідомити, що саме їм потрібно. І вже у Конгресі, якщо це буде питанням асигнувань – я буду боротися, щоб це було схвалено», - пояснює Клей Гіґґінс.

Під час свого візиту в Україну, делегація зокрема вивчала рівень необхідної допомоги Україні.

«Комітет з внутрішньої безпеки доклав багато часу та зусиль, щоб вивчити, наскільки значущою є боротьба в Україні, війна проти російської агресії та наскільки важливо для нас підтримувати на належному рівні потужну присутність – фінансову, військову, у сфері розвідки, проведення тренувань, надання смертоносної зброї, нелетальної допомоги. Я повністю підтримую це партнерство, включно з попереднім рівнем фінансової допомоги, а, можливо, і зі збільшеним», - каже він.

Вивчали американські законодавці і питання санкцій.

«Це одна з причин, чому ми приїхали в Україну, - ретельно вивчити і отримати від вашого уряду інформацію, яка не підлягає розголошенню, та передати її у засекречений спосіб виконавчій владі, членам нашого комітету і іншим конгресменам, аби схвалити відповідні санкції», - зауважив конгресмен Гіґґінс.

Формування політики відносно російської агресії в Україні у Вашингтоні відбувається на тлі розслідування впливу Росії на вибори в США та можливих зв’язків команди Трампа з росіянами.

«Я переконаний: буде доведено, що президент не робив нічого протизаконного. Я в це вірю глибоко в душі, тому що я вірю своєму президентові», - каже конгресмен-республіканець Клей Гіґґінс.

У той же час, говорить конгресмен, ніхто в США не може бути понад законом. Він вітає призначення спеціального прокурора в цій справі та вірить, що його робота допоможе покласти край цій історії.

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