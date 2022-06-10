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Як використати HIMARS, щоб змінити хід війни - коментують дипломати та західні експерти
Новий пакет оборонної допомоги від США викликав дискусію серед військових аналітиків. Чи вистачить Україні 4-х ракетних систем HIMARS на цьому етапі? Чи будуть українці відповідати на обстріли артилерії, якщо постріли йдуть з території Росії? Чи зможуть системи HIMARS суттєво вплинути на хід війни? Голос Америки поспілкувався із дипломатами та воєнними експертами, щоб знайти відповідь на ці та інші запитання.
"Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, не збираємося і зараз. Як би нам не огидні були ті злочини, які росіяни роблять на території України. Як би вони не вбивали, не катували і не ґвалтували наших людей і дітей - ми інші ніж вони".Оксана Маркарова, посолка України у США
У новому пакеті оборонної допомоги від США українське командування покладає особливу надію на ракетні системи залпового вогню HIMARS. Наразі було виділено 4 такі установки.
HIMARS можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, але Україні поки надали боєприпаси із дальністю не більше 80 кілометрів. А також закликали не вести обстріли по позиціях ворога безпосередньо на території Росії.
В якому напрямку і як далеко може відповідати Київ на обстріли? Новий пакет американської допомоги поставив низку важливих запитань.
"Українці запевнили нас, що не збираються використовувати ці системи для ударів по території Росії", - заявив заступник міністра оборони США з питань політики, Колін Каль журналістам.
"HIMARS - це артилерія дальньої дії. Вона допоможе українським силам бути прицільнішими на довшій відстані. Отже дальність мають визначати українські військові", - заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк, під час своєї першої прес-конференції у Києві.
"Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, не збираємося і зараз. Як би нам не огидні були ті злочини які росіяни роблять на території України. Як би вони не вбивали, не катували і не ґвалтували наших людей і дітей - ми інші ніж вони", - посолка України в США Оксана Маркарова, заявила в коментарі для Голосу Америки.
Водночас, за словами окремих воєнних експертів та дипломатів, якщо російські війська ведуть обстріл сусідньої держави із власної території, вони стають справедливою мішенню.
"Якщо є російська військова частина, яка стріляє в українців, то це - мішень. Неважливо, чи ця мішень знаходиться на території України чи в Росії. Якщо ця російська артилерія обстрілює українські військові частини, то це законна ціль для вогню у відповідь", - сказав Голосу Америки Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні 2006—2009 рр.
"Давайте визнаємо, що росіяни використовують свою територію для нападу на Україну. І тому іноді, вам доводиться цілити по позиціях, де розташовані ці військові бази", - прокоментував Голосу Америки Девід Креймер, експерт міжнародного університету Флориди, колишній помічник Держсекретаря США.
Географічно Україні не потрібна особливо велика дальність ракет, щоб поцілити у російські території із окремих прикордонних точок, до прикладу, з Чернігівщини або Харківщини. Однак, HIMARS у першу чергу потрібні для збереження українських позицій. Тому що перебуваючи в обороні, українські військові є фіксованою мішенню для потужної російської артилерії, наголошують воєнні аналітики.
"Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткові поставки"Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ
"Ці системи високої дальності дадуть змогу українським силам тримати ворога далі від лінії зіткнення і самим вийти із зони дії російської артилерії. Наприклад, дальність HIMARS переважає російські СМЕРЧі на кілька кілометрів. Тому, якщо ви знаєте, де розташовані системи СМЕРЧ, ви поставите HIMARS трохи далі, щоб вони могли вразити російські СМЕРЧі, так щоб останні не поцілили вас", - сказав Голосу Америки Веслі Кларк, колишній командувач союзними силами США та НАТО (1997 – 2000 рр.)
"Нам потрібна більша дистанція. Не тому, що ми збираємось стріляти кудись по Росії, а тому, що ми хочемо, щоб наші військові знаходились якомога далі від цих "орків". І щоб ми зберегли кожне життя", - посолка України в США Оксана Маркарова для Голосу Америки.
Однак, чи можуть усього 4 ракетні системи із боєприпасами обмеженої дальності суттєво вплинути на хід війни на цьому етапі?
"Хотілося б мати набагато більше систем, ніж чотири. Але ці системи наразі не виробляються навіть в Сполучених Штатах. Тож, як і у випадку зі «Стінгерами» та «Джавелінами», Сполученим Штатам доводиться пришвидшити своє виробництво, щоб терміново заповнити усі потреби на відправку в Україну і водночас мати певний резерв на складах. Але ці запаси не безмежні. Виробництво HIMARS не так давно було припинене. Тепер його, ймовірно, перезапустять, але це не миттєвий процес. Я сподіваюся, що ми зможемо надати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. Можливо й більше, але чотири – це вже початок", - пояснює Голосу Америки Веслі Кларк.
Дипломати та воєнні аналітики стверджують, що російська війна проти України перейшла у фазу кількісної переваги. Це війна артилерії та військових, де перемогу отримає той, у кого більше зброї та людей.
"Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додатковіпоставки", - Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ, в інтерв'ю для Голосу Америки.
Нині російська армія, попри великі втрати на Київщині, не веде перегрупування своїх сил, але натомість посилює активний тиск на сході України. Як стверджують експерти, Москва дуже поспішає отримати перевагу на полі бою, поки Україна не отримала достатньо озброєння, щоб відтіснити нападника.
Нагадаємо, що у вівторок 7-го червня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію надати Україні більше ракет великої дальності та протикорабельні ракети.
В статті використані матеріали журналістів Голосу Америки Мирослави Гонгадзе, Юлії Ярмоленко, Євгенія Комарова.
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ООН: Війна в Україні загрожує сповільнити відновлення міжнародних інвестицій в світі
Женева - Економісти ООН попереджають, що війна в Україні загрожує зруйнувати минулорічне відновлення темпів надходження прямих іноземних інвестицій в світі і може призвести до зниження глобальних інвестиційних потоків у 2022 році. UNCTAD, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, представила новий Звіт світових інвестицій за 2022 рік.
Декілька глобальних криз серйозно погіршили перспективи продовження минулорічних темпів відновлення, коли глобальні ПІІ, прямі іноземні інвестиції, досягли майже 1,6 трильйона доларів. Це майже на 70% більше від надзвичайно низьких рівнів у 2020 році пандемії.
Генеральний секретар UNCTAD Ребека Грінспен каже, що зміна клімату, пандемія та війна в Україні різко змінили глобальне середовище для міжнародного бізнесу за останні три місяці. Вона говорить, що для міжнародних корпоративних інвесторів цей рік - рік невизначеності. "Глобальні ціннісні ланцюги сильно порушені, споживачі занепокоєні, а відсоткові ставки зростають. Побоювання рецесії високі, а зростання невизначеності інвесторів спричинить значний тиск на глобальні прямі іноземні інвестиції в 2022 році", - сказала вона.
У звіті вказано, що від зростання минулого року виграли всі регіони світу. Проте країни з розвиненою економікою впорались значно краще, ніж країни, що розвиваються. У звіті йдеться, що потоки ПІІ зросли на 134% у розвинених країнах, досягнувши 746 мільярдів доларів, що більш ніж вдвічі перевищило рівень 2020 року.
Грінспен каже, що транснаціональні компанії отримали рекордні прибутки, в основному від операцій злиття та поглинання.
“Загалом, зростання надходжень ПІІ до економік, що розвиваються відбувалось повільніше, ніж у розвинених регіонах, але все одно сягнуло 30%. Зростаннявідбулось в основному за рахунок відновлення в Азії, часткового відновлення в Латинській Америці та Карибському басейні та зростання в Африці", - сказала вона.
Сполучені Штати, Китай, Гонконг, Сінгапур та Канада очолюють список 10 країн, які найбільше припливають ПІІ у 2021 році.
Економісти UNCTAD кажуть, що темп зростання, створений у 2021 році, неможливо втримати. Вони кажуть, що глобальні потоки ПІІ цього року, швидше за все, зменшуватимуться, або залишаться незмінними. Вони попереджають, що на потоки ПІІ до країн, що розвиваються, у 2022 році, як очікується, сильно вплине війна в Україні і кажуть, що бюджетні можливості у багатьох країнах значно скоротяться. Вони додають, що уряди, особливо в країнах, що розвиваються, які імпортують нафту та продовольство, матимуть менше ресурсів, щоб витрачати їх на нові проекти.
Спецпосланниця США: Путін отримує від Лукашенка все, що йому треба
Білорусь дала Росії все, що їй було потрібно для повномасштабного вторгнення в Україну, заявила в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода Джулі Фішер, спецпосланниця США в Білорусі, яка залишає цю посаду.
Відповідаючи на запитання про те, чи впливає на позицію США та Заходу щодо санкцій той факт, що Лукашенко не направив білоруські війська воювати в Україну, вона сказала:
«Участь білоруських військових у бойових діях в Україні – цікаве питання, але не пріоритетне по відношенню до Білорусі. Повернуся до того, що я вже сказала: Білорусь дала Росії все, що їй потрібно. Вона дозволила використовувати свою територію для обстрілів Києва, для ударів по Західній Україні. Без такої співучасті Білорусі всі ці удари були б просто неможливими. І хоча слід зазначити, що білоруські збройні сили наразі не воюють в Україні, головне питання тут – чи отримує Володимир Путін від Олександра Лукашенка все, що хоче і що йому потрібно. Поки виглядає, що так».
На початку 2022 року посольство США в Мінську офіційно призупинило свою діяльність до подальшого повідомлення, прибравши державний прапор. Це сталося після введення американських санкцій проти Лукашенка та його оточення і відповіді дипломатичними обмеженнями для посольства США.
На тлі глибокої політичної кризи, в якій опинилася Білорусь, Джулі Фішер так і не прибула до Мінська. Тепер представництво посольства США в Білорусі працює у Вільнюсі.
Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія«не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.
При цьому Білорусь надала Росії можливість наступати на Україну зі своєї території в ході повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого.
Попри те, що українські війська звільнили північ країни від загарбників, Генеральний штаб Збройних сил регулярно попереджає про дії збройних сил Білорусі на її території та загрозу ракетних та авіаційних ударів з її боку. Натомість деякі білоруси, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка, долучилися до українських військ у протистоянні російській агресії.
США назвали "фіктивним" проросійський суд, що засудив трьох осіб до смертної кари "за найманство"
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість повідомленням про фіктивний "суд" на території так званої "ДНР", що засудив до страти двох британців та одного марокканця, які служать в українському війську.
У дописі в Twitter Блінкен закликав "Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим".
Як повідомляв Голос Америки, проти рішення суду, який контролює Росія, висловилася і міністерка закордонних справ Британії. Вона сказала, що її країна не визнає рішення нелегітимного суду в Донецьку і вимагає визнати військовополоненими своїх громадян, яких суд угруповання так званої Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари.
«Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, яких тримають російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законності», – написала у мережі Твіттер міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Реагуючи на прохання журналістів на брифінгу в ООН в Нью-Йорку, у четвер, 9 червня, речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що організація принципово виступає проти смертної кари, і закликає «всіх учасників бойових дій поводитися згідно з Женевськими конвенціями», пише кореспондентка Голосу Америки при ООН Маргарет Бешир.
Речниця служби з прав людини ООН Равіна Шамдасані заявила в п'ятницю - якщо ці три особи і справді служили в українському війську "їх не можна вважати найманцями". Вона додала, що "такі суди проти військовополонених є воєнним злочином", повідомляє AFP.
В Україні процес назвали "нікчемним". Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених і на них поширюється гуманітарне право.
Як повідомляв Reuters, двох британців і марокканця, які потрапили в полон під час боїв в Україні, у четвер, 9 червня, суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари, повідомляють російські інформаційні агентства.
Суд визнав трьох чоловіків – британців Ейдена Асліна і Шона Піннера та марокканця Брагіма Саадуна – винними у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу ДНР», цитує агентство російське «Інтерфакс» працівника суду.
Трьох чоловіків було схоплено під час бою за Україну проти Росії та підтримуваних Росією сил після вторгнення Росії 24 лютого. Їхній адвокат сказав, що вони оскаржуватимуть це рішення.
Менш ніж за 24 години до винесення вироку Піннер і Саадун визнали себе винними в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, свідчить відео, опубліковане з суду російським інформаційним агентством «РІА Новости». Схоже, Аслін визнав себе винним за меншим обвинуваченням, пов’язаним зі зброєю та вибухівкою.
В статті використано інформацію Reuters, AFP.
Близько 5 млн біженців з України отримали захист у європейських країнах – Агентство ООН у справах біженців. Росія також подала свої дані
Потік біженців з України, що виник внаслідок російської агресії, спричинив одну з найбільших міграційних криз у світі, також мільйони людей були переміщені всередині країни. За оновленими даними Агентства ООН у справах біженців, щонайменше 4,8 мільйона біженців з України було зареєстровано у 44 країнах Європи.
Хвиля міграції безпрецедентних за останні десятиліття масштабів, викликала і безпрецедентну солідарність з боку громадян ЄС та урядів, наголошує УВКБ ООН. Вперше держави ЄС швидко активували Директиву про тимчасовий захист, що забезпечуює доступ до захисту та послуг для біженців з України, мовиться у повідомленні, що привертає увагу до оновлених даних агентства на порталі про ситуацію з українськими біженцями.
«Із 4,8 мільйона окремих українських біженців, зареєстрованих у Європі, 3,2 мільйона зареєструвалися у програмі тимчасового захисту або подібних національних програмах захисту. Інші європейські держави розширили подібні схеми захисту», – мовиться у заяві агентства.
Портал містить дані лише по Європі, бо як вважає агентство, більшість біженців шукали притулку саме за західними кордонами України.
«Ми вважаємо, що переважна більшість біженців з України втекла до Європи і залишилася тут. Потенційно портал може охоплювати країни за межами Європи, якщо така інформація буде доступна», – роз’яснила на прохання Голосу Америки у письмовому коментарі речниця УВКБ ООН у Женеві Наталія Прокопчук.
Росія також подає дані про біженців, УВКБ ООН їх фіксує
Згідно з даними, які станом на 7 червня опубліковані на порталі, найбільша кількість біженців внаслідок війни Росії проти України, яку агентство називає «українською війною», перебуває у Польщі – 1 152 364 особи. Проте слідом за нею в таблиці країн Європи, де перебувають українці, є Росія – 1 116 387 осіб.
На запитання Голосу Америки про те, чи УВКБ ООН розрізняє українських біженців та людей, які, згідно з заявами українських урядовіцв, були депортовані до Росії, речниця відповіла, що агентство включаює ті офіційні дані, які подає Росія.
«Нам відомо про повідомлення про примусові депортації, але у нас немає засобів перевірити такі повідомлення. Портал відображає кількість біженців і переміщених осіб, які прибули до Росії, за даними національних органів влади Російської Федерації», – пояснила речниця організації.
Посилюється рух тих, хто повертається
Агентство у справах біженців ООН зауважує, що незважаючи на те, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестійкою, були зафіксовані переходи назад в Україну. Деякі їдуть в Україну, щоб оцінити ситуацію, перевірити майно, відвідати членів родини чи допомогти їм виїхати. Люди їдуть з наміром залишитися на захід України, до Києва і околиць, до Чернігова, зазначає агентство.
Багато хто з тих, хто повернувся, виявили, що їхні будинки сильно пошкоджені. Вони також намагалися знайти роботу, але оскільки війна продовжує мати руйнівні економічні наслідки, не знайшли і не мали іншого вибору, як знову виїхати.
Станом на 7 червня, було зафіксовано близько 7,3 мільйона перетинів кордону з України до європейських країн, і ще 2,3 мільйона перетинів назад в Україну, мовиться у заяві УВКБ ООН.
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