Як використати HIMARS, щоб змінити хід війни - коментують дипломати та західні експерти

Новий пакет оборонної допомоги від США викликав дискусію серед військових аналітиків. Чи вистачить Україні 4-х ракетних систем HIMARS на цьому етапі? Чи будуть українці відповідати на обстріли артилерії, якщо постріли йдуть з території Росії? Чи зможуть системи HIMARS суттєво вплинути на хід війни? Голос Америки поспілкувався із дипломатами та воєнними експертами, щоб знайти відповідь на ці та інші запитання.

"Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, не збираємося і зараз. Як би нам не огидні були ті злочини, які росіяни роблять на території України. Як би вони не вбивали, не катували і не ґвалтували наших людей і дітей - ми інші ніж вони".

У новому пакеті оборонної допомоги від США українське командування покладає особливу надію на ракетні системи залпового вогню HIMARS. Наразі було виділено 4 такі установки.

HIMARS можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, але Україні поки надали боєприпаси із дальністю не більше 80 кілометрів. А також закликали не вести обстріли по позиціях ворога безпосередньо на території Росії.

В якому напрямку і як далеко може відповідати Київ на обстріли? Новий пакет американської допомоги поставив низку важливих запитань.

"Українці запевнили нас, що не збираються використовувати ці системи для ударів по території Росії", - заявив заступник міністра оборони США з питань політики, Колін Каль журналістам.

"HIMARS - це артилерія дальньої дії. Вона допоможе українським силам бути прицільнішими на довшій відстані. Отже дальність мають визначати українські військові", - заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк, під час своєї першої прес-конференції у Києві.

"Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, не збираємося і зараз. Як би нам не огидні були ті злочини які росіяни роблять на території України. Як би вони не вбивали, не катували і не ґвалтували наших людей і дітей - ми інші ніж вони", - посолка України в США Оксана Маркарова, заявила в коментарі для Голосу Америки.

Водночас, за словами окремих воєнних експертів та дипломатів, якщо російські війська ведуть обстріл сусідньої держави із власної території, вони стають справедливою мішенню.

"Якщо є російська військова частина, яка стріляє в українців, то це - мішень. Неважливо, чи ця мішень знаходиться на території України чи в Росії. Якщо ця російська артилерія обстрілює українські військові частини, то це законна ціль для вогню у відповідь", - сказав Голосу Америки Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні 2006—2009 рр.

"Давайте визнаємо, що росіяни використовують свою територію для нападу на Україну. І тому іноді, вам доводиться цілити по позиціях, де розташовані ці військові бази", - прокоментував Голосу Америки Девід Креймер, експерт міжнародного університету Флориди, колишній помічник Держсекретаря США.

Географічно Україні не потрібна особливо велика дальність ракет, щоб поцілити у російські території із окремих прикордонних точок, до прикладу, з Чернігівщини або Харківщини. Однак, HIMARS у першу чергу потрібні для збереження українських позицій. Тому що перебуваючи в обороні, українські військові є фіксованою мішенню для потужної російської артилерії, наголошують воєнні аналітики.

"Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткові поставки"

"Ці системи високої дальності дадуть змогу українським силам тримати ворога далі від лінії зіткнення і самим вийти із зони дії російської артилерії. Наприклад, дальність HIMARS переважає російські СМЕРЧі на кілька кілометрів. Тому, якщо ви знаєте, де розташовані системи СМЕРЧ, ви поставите HIMARS трохи далі, щоб вони могли вразити російські СМЕРЧі, так щоб останні не поцілили вас", - сказав Голосу Америки Веслі Кларк, колишній командувач союзними силами США та НАТО (1997 – 2000 рр.)

"Нам потрібна більша дистанція. Не тому, що ми збираємось стріляти кудись по Росії, а тому, що ми хочемо, щоб наші військові знаходились якомога далі від цих "орків". І щоб ми зберегли кожне життя", - посолка України в США Оксана Маркарова для Голосу Америки.

Однак, чи можуть усього 4 ракетні системи із боєприпасами обмеженої дальності суттєво вплинути на хід війни на цьому етапі?

"Хотілося б мати набагато більше систем, ніж чотири. Але ці системи наразі не виробляються навіть в Сполучених Штатах. Тож, як і у випадку зі «Стінгерами» та «Джавелінами», Сполученим Штатам доводиться пришвидшити своє виробництво, щоб терміново заповнити усі потреби на відправку в Україну і водночас мати певний резерв на складах. Але ці запаси не безмежні. Виробництво HIMARS не так давно було припинене. Тепер його, ймовірно, перезапустять, але це не миттєвий процес. Я сподіваюся, що ми зможемо надати Україні кілька десятків ракетних систем HIMARS. Можливо й більше, але чотири – це вже початок", - пояснює Голосу Америки Веслі Кларк.

Дипломати та воєнні аналітики стверджують, що російська війна проти України перейшла у фазу кількісної переваги. Це війна артилерії та військових, де перемогу отримає той, у кого більше зброї та людей.

"Зараз найважливіше навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додатковіпоставки", - Майкл Карпентер, постійний представник США при ОБСЄ, в інтерв'ю для Голосу Америки.

Нині російська армія, попри великі втрати на Київщині, не веде перегрупування своїх сил, але натомість посилює активний тиск на сході України. Як стверджують експерти, Москва дуже поспішає отримати перевагу на полі бою, поки Україна не отримала достатньо озброєння, щоб відтіснити нападника.

Нагадаємо, що у вівторок 7-го червня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав адміністрацію надати Україні більше ракет великої дальності та протикорабельні ракети.

В статті використані матеріали журналістів Голосу Америки Мирослави Гонгадзе, Юлії Ярмоленко, Євгенія Комарова.

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