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Не лише HIMARS. Пентагон надав перелік зброї, яку Україна отримує від США
Новий пакет військової допомоги Україні від США складено таким чином, щоб забезпечити критично важливі потреби України в сьогоднішній боротьбі, заявили в Пентагоні. Зокрема ця зброя має допомогти українцям стримати напад Росії на сході, сказав заступник очільника Пентагону США Колін Каль під час брифінгу для преси 1 червня.
Пакет оборонної допомоги вартістю 700 млн дол надійде від США до України в рамках нещодавно затвердженого закону, що передбачає допомогу на 40 мільярдів доларів для України.
Перший транш включатиме 4 високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS, заявив Каль, повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бабб. Каль вказав, що потрібно три тижні, щоб навчитись використовувати та обслуговувати такі системи. Як і інші посадовці США, Каль нагадав про запевнення української сторони, що системи будуть використовуватись на території України.
Каль наголосив на перевагах HIMARS: "Надані нами гаубиці мають дальність 30 км. HIMARS більш ніж вдвічі це перевищує ... прикметно і те, що вони [системи HIMARS] мають надзвичайну точність".
Крім HIMARS та боєприпасів до них, перелік зброї, яку США постачають, або надішлють до України включає більше 1400 протиповітряних систем "Стінгер", більше 6500 протитанкових систем "Джавелін", більше 20 000 інших систем проти броньованої техніки, більше 700 дронів Switchblade, 121 дрон Phoenix, 108 гаубиць 155-мм та боєприпаси, 90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць, 15 тактичних машин порятунку, 20 гелікоптерів Мі-17, сотні броньованих колісних високомобільних машин, 200 броньованих машин піхоти М113, більше 7000 рушниць і боєприпаси до них, 75 000 наборів захисту та шоломи, системи лазерного наведення ракет, БПЛА Puma, безпілотні човни для захисту узбережжя, радари, вибухівка, системи зв'язку та прилади нічного бачення, захисне обладнання та екіпірування, медичні поставки та системи глушіння сигналів, тощо.
Такі дані оприлюднив Пентагон на своєму сайті. В повідомленні йдеться, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, США виділили Україні оборонної допомоги обсягом приблизно 4,6 млрд дол.
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«Батьків убила війна». Акція у Берліні. Відео
У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.
«Батьків убила війна». Акцію під такою назвою провели представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні
Представники українських громад у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та Берліні провели акції до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.
У Берліні українки вийшли під Бранденбурзькі ворота, тримаючи в руках футболки з іменами дітей, які стали сиротами внаслідок агресії Росії проти України і які зараз перебувають у дитячих притулках.
«Ми вийшли з цими плакатами, тому що діти, які мали родини, залишилися сиротами. І ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми», - каже одна з учасниць акції.
«Оць ці 24 футболки, на них 24 імені. За кожним з цих імен стоїть чиясь зламана доля. Реальні історії дітей, які стали сиротами через цю війну», - додає Регіна Кошова з благодійного фонду «Майбутнє для України».
Представниця цього ж фонду Анастасія Махньова зазначає: «Ця акція до Дня захисту дітей. Сьогодні 1 червня, і ми хочемо звернути увагу на те, що сталося з нашими дітьми, з нашим народом».
Щодня в Україні через масштабну війну, почату Росією, гине двоє дітей, четверо зазнають поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах, повідомив 1 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) із посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише Радіо Свобода.
«Цивільна інфраструктура, від якої залежать діти, і надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів і кожна шоста «безпечна школа», яку підтримує ЮНІСЕФ на сході країни. Сотні інших шкіл по всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними», – заявили в ЮНІСЕФ.
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