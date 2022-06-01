Не лише HIMARS. Пентагон надав перелік зброї, яку Україна отримує від США

Новий пакет військової допомоги Україні від США складено таким чином, щоб забезпечити критично важливі потреби України в сьогоднішній боротьбі, заявили в Пентагоні. Зокрема ця зброя має допомогти українцям стримати напад Росії на сході, сказав заступник очільника Пентагону США Колін Каль під час брифінгу для преси 1 червня.

Пакет оборонної допомоги вартістю 700 млн дол надійде від США до України в рамках нещодавно затвердженого закону, що передбачає допомогу на 40 мільярдів доларів для України.

Перший транш включатиме 4 високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS, заявив Каль, повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бабб. Каль вказав, що потрібно три тижні, щоб навчитись використовувати та обслуговувати такі системи. Як і інші посадовці США, Каль нагадав про запевнення української сторони, що системи будуть використовуватись на території України.

Каль наголосив на перевагах HIMARS: "Надані нами гаубиці мають дальність 30 км. HIMARS більш ніж вдвічі це перевищує ... прикметно і те, що вони [системи HIMARS] мають надзвичайну точність".

Крім HIMARS та боєприпасів до них, перелік зброї, яку США постачають, або надішлють до України включає більше 1400 протиповітряних систем "Стінгер", більше 6500 протитанкових систем "Джавелін", більше 20 000 інших систем проти броньованої техніки, більше 700 дронів Switchblade, 121 дрон Phoenix, 108 гаубиць 155-мм та боєприпаси, 90 тактичних бойових машин для перевезення гаубиць, 15 тактичних машин порятунку, 20 гелікоптерів Мі-17, сотні броньованих колісних високомобільних машин, 200 броньованих машин піхоти М113, більше 7000 рушниць і боєприпаси до них, 75 000 наборів захисту та шоломи, системи лазерного наведення ракет, БПЛА Puma, безпілотні човни для захисту узбережжя, радари, вибухівка, системи зв'язку та прилади нічного бачення, захисне обладнання та екіпірування, медичні поставки та системи глушіння сигналів, тощо.

Такі дані оприлюднив Пентагон на своєму сайті. В повідомленні йдеться, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, США виділили Україні оборонної допомоги обсягом приблизно 4,6 млрд дол.