Як працює кіноіндустрія у Голлівуді під час пандемії - розповідь українки 

Попри загострення пандемії у Лос-Анджелесі, Голлівуд продовжує знімати ток-шоу і серіали. Щоправда, з дотриманням суворих правил безпеки.

Індустрія, в якій працюють тисячі мешканців "Ла-Ла-Ленду", у червні, під час першого карантину, зависла під знаком питання. Більшість зйомок заморозили, адже як правило на знімальному майданчику одночасно збираються сотні людей. Працівники кіноіндустрії, а це не лише актори та режисери, а й сценаристи, оператори, “світляки”, “звукачі”, візажисти, асистенти і асистентів, - почали нервувати.

Олександра, що коронавірус повпливав і на емоції в кадрі: “Дуже багато заборон, цілуватись не можна, обніматись

Ситуація почала змінюватись із початку серпня - поступово, протягом останніх шести місяців кількість виробництв шоу почала відновлюватись і досягла піку наприкінці жовтня. За даними FilmLA, організації, яка видає дозволи на проведення зйомок у місті, за останніх 6 місяців вона отримала 3.552 заявки на зйомки фільмів.

Це і не дивно, адже у штаті Каліфорнія кіновиробництво ще у липні було визнане, бізнесом чия робота вважається важливою в умовах пандемії. Це означає, що із дотриманням вимог щодо безпеки, кіноіндустрія може працювати. Та як вдається знімати шоу, на яких до карантину збиралось одночасно десятки, а то і сотні людей? І як працює “масовка”?

Про це нам розповідає Олександра Ранчук, українка яка працює на шоу на посаді асистента продакшену (production assistant).

“Я від початку серпня працювала на різноманітних телевізійних шоу, на “Америка має талант”, також шоу Thanks a million, і зараз працюю на "Турнірі Чемпіонів" (Tourtnaments of Champions).

“Тобі каже компанія, коли ти вільний, пройти тестування, у них вже є локація. Вони тобі дають адресу і ти там тестуєшся. Ти не платиш нічого. Також на самому шоу тебе повторно тестують, як мінімум два рази на тиждень. “Тестування в ніс”. Сльози течуть, але всі терплять. Зранку ти приходиш у масці, всі заходять дотримуючись відстані, кожного ранку тебе запитують як ти себе почуваєш, міряють температуру, дають тобі анкету, де ти розповідаєш як ти себе почуваєш. І дають тобі браслетик. Браслети - означає, що ти пройшов всі ці перевірки.”

Також Олександра розповідає що кожного ранку асистент режисера збирає окремі відділи й проводить нараду безпеки, де знову і знову розповідають дотримуватись відстані, і лиш при найменших симптомах варто покинути робоче місце. Також асистенти наголошують, якщо хтось не тримає відстані, то про цю людину можна повідомити і їй зроблять зауваження.

“Зараз на нашому шоу працює близько ста людей. Але кожен відділи розділили. Ми працюємо у гігантських приміщеннях. Наш департамент асистентів має окреме приміщення, всі столи розставлені на великій відстані одне від одного.”

Обід також проходить на відстані одне від одного. Лише замість стилю “шведський стіл”, тепер його пакують в коробки та видають по черзі.

Щодо масовок, то їх стараються уникати. На “Америка має талант”, що знімали на “Universal Studio” наприклад зробили зал із “Зуму” (Zoom), на великій стіні-екрані просто показували віконечка з віртуальними глядачами. На шоу кухарів “"Турнірі Чемпіонів"” є лише ведучі, судді й двоє учасників, а глядачі сидять в масках, але на відстані одне від одного.

“Ці глядачі - це одні й ті ж наймані актори масовки. Їх як і нас тестують кожного разу. Для них є окремі входи, окремі приміщення і окремі місця для обіду.”

Також каже Олександра, що коронавірус повпливав і на емоції в кадрі.

“Дуже багато заборон, цілуватись не можна, обніматись” - сміється Олександра. Звичайно, що до пандемії було цікавіше. Ти міг спілкуватися із величезною кількістю людей на зйомках. Ти не бачиш посмішки людей. Я навіть деяких колег через маски не впізнаю. А деяких нових співробітників я можу побачити без маски лише на обіді”

Олександра каже, телевізійні шоу знімають, а от більшість художніх фільмів поки що заморожені.

Олександра Ранчук закінчила університет у Міннеаполісі і здобула бакалаврат зі сценарної майстерності. Спочатку працювала на волонтерських засадах у кіноіндустрії Міннеаполіса, а згодом їй почали пропонувати роботу асистентом. Для професійного розвитку вирішила переїхати у Лос-Анджелес. Завдяки рекомендаціям і зв'язках, які здобула у Міннеаполісі одразу ж здобула роботу на великому шоу у Голлівуді.

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