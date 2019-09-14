Голлівудська зірка проведе 14 днів у в'язниці за шахрайство зі вступом до університету

Голлівудську акторку зірку серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фелісіті Гаффман засудили до 14 днів у в'язниці, 250 годин виправних робіт і 30 000 доларів щтрафу за її роль у скандалі з шахрайством із вступом до університету.

На суді Гаффман зі сльозами на очах заявила, що шкодує про вчинене. Зірку звинуватили в тому, що вона вдавалась до шахрайства, щоб забезпечити своїй доньці вступ до престижного американського університету в Каліфорнії.

Гаффман визнала себе винною в тому, що вона сплатила 15 000 доларів, за підробний результат тестування SAT.

Ці звинувачення стали частиною масштабного скандалу з розкриттям шахрайства при вступі у американські ВИШі. Батьків звинуватили у тому, що вони платили гроші консультанту зі вступу Ріку Сінгеру, який давав хабарі тренерам за допомогу у вступі до вишу за спортивними квотами, а також шахрайським чином отримували інші переваги для вступу.

Гаффман – одна з 14 батьків, які погодились визнати свою провину в найбільшому скандалі з шархайством зі вступом до ВИШів у США.

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