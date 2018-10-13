У Техасі оголосили День пам'яті про Голодомор, штат Юта визнав Голодомор геноцидом

Мер американського міста Остін у штаті Техас Стів Адлер оголосив 10-те листопада Днем пам'яті Голодомору. Про це йдеться у фото копії відповідної прокламації підписаної Адлером, яку отримала редакція "Голосу Америки".

"Голодомор був штучно організованим голодом та геноцидом розробленим радянським диктатором Йосипом Сталіним. У 1932-му та 1933-му роках від 5 до 10 мільйонів українських чоловіків, жінок дітей були зумисне заморені голодом", - йдеться у заяві.

Раніше посольство України у США повідомило, що штат Юта 10-го жовтня визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом. Дипломатичне представництво України у США також повідомило, що декларація підписана гуребантором Юти оголосила 24-те листопада 2018 року Днем пам’яті українського Голодомору-геноциду.

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