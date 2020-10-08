Якби я формував уряд, Арсен Аваков не очолював би МВС — Гончарук

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що якби він формував український уряд, то Арсен Аваков не був би головою МВС. Про це він розповів в інтерв’ю Голосу Америки.

“Я вважаю, що в цьому міністерстві є речі, які були зроблені добре. Є багато речей, з яких був прогрес. Але загалом робота поліції вона, звичайно, не витримує жодної критики. Довіра до кримінальної поліції дуже низька і тому важко говорити про те, що ця реформа є успішною. Я вважаю, що ця реформа ще дуже, дуже, дуже далека від ідеалу”, - сказав експрем’єр.

Якщо б я формував уряд, Арсен Борисович не очолював би міністерство внутрішніх справ.

На уточнююче запитання, чи повинен у такому разі Арсен Аваков залишити свій пост, Гончарук відповів: “Це політичне питання до президента. Якщо б я формував уряд, Арсен Борисович не очолював би міністерство внутрішніх справ”.

В одному із своїх попередніх інтерв’ю Гончарук заявляв, що був проти призначення Авакова міністром у своєму уряді, але на цьому наполіг Володимир Зеленський. За словами Гончарука, президент розглядає Арсена Авакова як сильного союзника. “Арсен Борисович - це людина, яка вміє будувати коаліції. Він дуже добре розуміє, як балансувати інтереси. І він безумовно є союзником для президента, сильним союзником. І в політичному плані, і в плані вулиці, і в плані роботи з силовиками, і в плані пояснення ситуації. Тому очевидно, що президент не хоче втратити такого сильного союзника”, - сказав Олексій Гончарук.

Більше читайте в повному інтерв’ю Олексія Гончарука Голосу Америки.