Опозиційні депутати Гонконгу колективно пішли у відставку

П’ятнадцять депутатів законодавчої ради у Гонконгу демонстративно подали у відставку на знак солідарності з чотирма іншими колегами, яких контрольована Пекіном влада усунула, назвавши їх загрозою національній безпеці.

Наостанок вони зібралися на акцію протесту в будівлі ради, звинувативши Китай у нових придушеннях демократії в Гонконгу.

Велика Британія повернула Гонконг під владу Китаю 1997 року, і згідно з умовами передачі територія мала ще впродовж 50 років зберігати автономний статус з власними законами, багатопартійною системою і гарантіями демократичних прав для мешканців.

Китайська комуністична партія нахабно порушила власні міжнародні зобов’язання... «Одна країна - дві системи» це тепер лише фіговий листок, що прикриває поширення однопартійної диктатури компартії в Гонконгу.

Цього року у Гонконгу відбулися масові протести проти того, що названо намаганнями комуністичної влади Китаю пришвидшено ліквідувати демократичну систему території і фактично відмовитися від принципу «одна країна - дві системи».

США, Велика Британія та інші країни засуджували Пекін за утиски у Гонконгу і Вашингтон ще раніше запровадив низку санкцій.

Законодавча рада Гонконгу має 70 депутатів, і в лавах опозиції нараховували 21 члена.

Тепер там залишилося лише два депутати, яких вважають опозиційними.

Китайське міністерство у справах Гонкогу і Макао засудило масову відставку, назвавши її прикладом протидії центральному китайському уряду.

«Якщо ті законодавці сподівалися використати відставку, щоб підштовхнути радикальну опозицію і випрошувати зовнішнє втручання, то вони прорахувалися», - заявив речник міністерства.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О’браєн у відповідь на останні події у Гонконгу сказав, що китайська комуністична партія «нахабно порушила міжнародні зобов’язання» і «розширює у Гонконгу однопартійну диктатуру».

Джо Байден обіцяв, що коли стане президентом, то буде ще активніше вимагати від Китаю пошанування прав людини.

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