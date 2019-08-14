Китай прирівнює протести в Гонконгу до тероризму, а Трамп застерігає про стягування військ

Аеропорт Гонконгу у середу зранку поновив польоти після того, як напередодні усі рейси були скасовані через політичні протести, що супроводжувалися сутичками демонстрантів з поліцією.

У той час як наділена автономними правами влада у колишній британській колонії виявляє нездатність дійти компромісу з активістами, представники уряду Китаю почали використовувати жорсткіші висловлювання з осудом протестів, прирівнюючи їх до тероризму.

Наша розвідка повідомила, що уряд Китаю пересуває військових до кордону з Гонконгом. Всі мають зберігати спокій та залишатись у безпеці!

​Кілька тисяч демонстрантів вже вдруге влаштували окупацію аеропорту і чинили спротив поліції, яка застосовувала кийки та слізний газ.

Масові протести у Гонконгу тривають вже десять тижнів з вимогами до місцевої влади скасувати законопроект, що дозволяв би висилати підозрюваних для суду в інші регіони Китаю, де система судочинства відмінна від тієї, що діє в автономній провінції.

Гонконг до 2047 року матиме в Китаї окремий статус, зберігаючи місцеве самоврядування та закони, запроваджені, коли територію до 1997 року контролювала Велика Британія.

Реакція Трампа

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп повідомив, що китайський уряд стягує війська ближче до Гонконгу і закликав до спокою.

Але деякі американські ЗМІ, які часто були критичні щодо чинного президента, подають думку, що американський лідер недостатньо переймається цим питанням.

“У коментарях репортерам і в низці дописів у Twitter пан Трамп не висловив твердої позиції щодо демонстрацій, які охоплюють Гонконг упродовж тижнів і супроводжувані щораз жорстокішими діями місцевих служб безпеки. Він не повторив жодної із заяв на підтримку свободи та демократії, що лунають і від демократів, і від республіканців”, - пише New York Times.

У репортажі для американської новинної мережі CNN оглядач Майкл Боцюрків пише з Гонконгу, що “відсутність Америки разом з браком зацікавленості від президента Дональда Трампа створює небезпечний вакуум”.

“Що б не трапилося далі, ми перейшли межу повернення. Уряд Гонконгу повинен запропонувати поступки, щоб покласти край кільком тижням сковуючих протестів. Але центральний уряд, фактичний володар над Гонконгом, у минулому не йшов на поступки протестам, особливо коли йшлося про розширення демократичних прав”, - підсумовує Боцюрків.

Оглядач також стверджує, що “Пекін, який щораз більше копіює російські дії, напевне зауважив, як Росія силою анексувала Крим з порівняно малими болісними для неї наслідками. Ми можемо очікувати, що впевнений у своїх силах Китай придушуватиме Гонконг щораз сильніше, у той час як світ безпомічно спостерігає”.

Дивіться також: Як у США реагують на випробування Росією нових ракетних технологій