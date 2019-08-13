Трамп назвав "складною" ситуацію в Гонконгу, але утримався від критики Китаю

Спілкуючись з журналістами перед від'їздом до американського штату Пенсильванія у вівторок, Трамп висловив сподівання на мирне вирішення ситуації в Гонконгу.

"В Гонконгу дуже складна ситуація. Сподіваюсь, що вона вирішиться мирно. Сподіваюсь, ніхто не постраждає. Сподіваюсь, ніхто не загине", - заявив президент США.

Китай підводить військових до Гонконгу, повідомив Дональд Трамп у Twitter.

"Наша розвідка повідомила, що уряд Китаю пересуває військових до кордону з Гонконгом. Всі мають зберігати спокій та залишатись у безпеці!" – пише президент США.

Протестувальники побоюються, що Китай може застосувати силу, щоб придушити протести.

Голова республіканців в Сенаті США Мітч Макконнел висловив підтримку протестувальникам в Гонконгу.

"Люди в Гонконгу хоробро виступають проти Комуністичній партії Китаю, поки Пекін зазіхає на їх автономію та свободу. Будь-яке насильницьке придушення буде повністю неприйнятним. Я сказав у Сенаті: "Світ слідкує", - зазначив Макконнел

Деякі американські аналітики розцінили реакцію президента США на ситуацыю в Гонконгу, як надто слабку.

"Виказуючи байдужість протестувальникам Гонконгу, щоб отримати угоду з Пекіном, Трамп повторює помилки Обами, який не підтримав іранців, що повстали проти мулл у 2009", - написав у Twitter Марк Дубовиць з американського аналітичного центру Захист демократій.

Вже одинадцятий тиждень тривають протести в Гонконгу. Протестуючі виступають проти поширення впливу Китаю на територію Гонконг а також проти свавілля поліції. Протести посилились після того, як поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників. Вже другий день Гонконгський аеропорт, один з найбільших аеропортів Азії, скасовує рейси через багатотисячні акції протесту.

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