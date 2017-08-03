«Гостре око Конгресу» стежитиме за діями Трампа щодо України - сенатори

Джон Маккейн та інші сенатори США відреагували на розширене звернення президента Дональда Трампа з нагоди підписання законопроекту про посилення санкцій, в якому він висловив невдоволення тим, що Конгрес обмежує його повноваження.

"Розширена заява президента вказує, що виконання адміністрацією цього закону, і будь-які дії адміністрації по відношенню до України мають бути під гострим оком Конгресу, - заявив лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер​, - закон продемонстрував, що дві партії можуть співпрацювати разом, щоб стримувати президента, коли він відхиляється від курсу і, сподіваюсь, це стане прикладом на майбутнє".

Шумер одночасно похвалив президента за правильне рішення: "підписати законопроект (про санкції), хоч і неохоче, було правильним рішенням президента. Це важлива відповідь на нахабні напади Путіна на наріжний камінь нашої демократії – вибори".

Сенатор Джон Маккейн вказав Трампу на волю укладачів Конституції: "Занепокоєння, виражене у заяві президента з нагоди підписання, не дивує, але спрямоване невірно. Укладачі Конституції зробили Конгрес та президента рівноправними гілками влади. Цей законопроект довів мудрість такого вибору".

Маккейн також привітав рішення Трампа, зрештою, підписати закон: "Я вітаю рішення президента Трампа підписати законопроект, який вводить нові санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Введення в дію цього законодавства, яке мало переважну підтримку обох партій в обох палатах Конгресу, надсилає потужний сигнал як нашим друзям, так і ворогам, що країни будуть відповідати за агресивну та дестабілізуючу поведінку, яка загрожує національним інтересам нашої країни та наших союзників і партнерів.

Важливо, щоб президент відповідав букві та духу закону і повністю виконав його положення. Відтепер, сподіваюсь, що президент буде так само голосно висловлюватись про агресивну поведінку Росії, як і про цей закон

"Хоча народ Америки справді сподівається на кращі стосунки з Росією, - додав сенатор Маккей, - насправді цей закон є виявом їх наполягання на тому, щоб режим Путіна сплатив реальну ціну за напади на нашу демократію, порушення прав людини, окупацію Криму та дестабілізацію України. З цього важливого питання національної безпеки, саме Конгрес діяв у дусі національної єдності, провадячи волю американського народу. Важливо, щоб президент відповідав букві та духу закону і повністю виконав його положення. Відтепер, сподіваюсь, що президент буде так само голосно висловлюватись про агресивну поведінку Росії, як і про цей закон."

"У президента Трампа не було вибору чи підписувати наш закон про російські санкції, підтриманий обома партіями, через ту більшість з якою він був ухвалений Палатою представників та Сенатом, - відзначив партійний організатор демократів у Сенаті сенатор Стені Гоєр, додавши, - американці, які представляють весь політичний спектр, справедливо занепокоєні втручанням Росії до наших виборів і її агресією в Україні. Наш законопроект про санкції забезпечує, що президент в односторонньому порядку не може вжити дій на користь Росії, якщо та не змінить свою поведінку".

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